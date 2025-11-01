Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
Расследование дела блогера Митрошиной завершено
Следователи закончили расследование по уголовному делу в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщили в Следственном комитете России.
Митрошиной предъявлены обвинения по статье «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее против юристов Митрошиной возбудили дело по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд столицы получил заявление налоговой инспекции о признании Митрошиной банкротом, ее саму обвиняют в отмывании денег.
Мосгорсуд отказал блогеру в смягчении меры пресечения и оставил ее под домашним арестом.