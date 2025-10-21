С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.4 комментария
СК возбудил дело о мошенничестве против юристов блогера Митрошиной
Следователи СК возбудили уголовное дело против юристов блогера Александры Митрошиной по обвинению в мошенничестве.
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что фигурантами дела стали адвокат Адвокатской палаты Петербурга Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, передает ТАСС.
Согласно материалам следствия, Волхова и Гольцева подозреваются в совершении особо крупного мошенничества по предварительному сговору.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в марте Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денежных средств. Ей предъявили обвинение, она полностью признала вину.
Блогер с 2019 по 2021 год задолжала ФНС более 214 млн рублей.