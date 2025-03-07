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Блогер Митрошина задолжала ФНС более 214 млн рублей
Блогер Александра Митрошина, подозреваемая в отмывании денег, накопила долг перед ФНС за период с 2019 по 2021 год в размере более 214 млн рублей, включая налоги и штрафы, говорится в тексте решения Арбитражного суда Москвы по ее иску к налоговому органу.
Митрошина на конец 2021 года имела задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более 214 млн рублей, передает ТАСС.
По материалам дела, инспекция совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России провела выездную налоговую проверку за период с января 2019 года по декабрь 2021 года. В результате проверки Митрошиной были доначислены налоги и страховые взносы на общую сумму 127 млн рублей. Кроме того, ей были начислены штрафы в размере 86 млн рублей.
Из материалов дела следует, что инспекцией проведена проверка по всем налогам, сборам и страховым взносам за указанный период, что в итоге привело к значительным доначислениям и штрафам в адрес Митрошиной. Согласно материалам суда, налоги включают налог, связанный с упрощенной системой налогообложения, налог на доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.