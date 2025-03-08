Блогер Митрошина признала вину в предъявленных обвинениях

СК России предъявил обвинение Митрошиной, она признала вину в полном объеме

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России предъявил обвинение блогеру Александре Митрошиной, она признала вину в полном объеме. Согласно сообщению СК, в понедельник состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для Митрошиной, передает ТАСС.

Ранее блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи, так как она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.

Напомним, Митрошина накопила долг перед ФНС за период с 2019 по 2021 год в размере более 214 млн рублей, включая налоги и штрафы. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.