Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Блогер Митрошина признала вину в предъявленных обвинениях
СК России предъявил обвинение Митрошиной, она признала вину в полном объеме
Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение, она полностью признала вину, заседание суда по вопросу избрания меры пресечения запланировано на понедельник, сообщило столичное управление СК России.
Следственный комитет России предъявил обвинение блогеру Александре Митрошиной, она признала вину в полном объеме. Согласно сообщению СК, в понедельник состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для Митрошиной, передает ТАСС.
Ранее блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи, так как она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.
Напомним, Митрошина накопила долг перед ФНС за период с 2019 по 2021 год в размере более 214 млн рублей, включая налоги и штрафы. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.