Блогера Митрошину оставили под домашним арестом

Tекст: Алексей Дегтярев

Мосгорсуд оставил без изменений решение Чертановского суда о продлении домашнего ареста Митрошиной, передает РИА «Новости».

Дело против Митрошиной возбуждено по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере – по версии следствия, речь идет о 127 млн рублей, вырученных после неуплаты налогов и вложенных в московскую недвижимость.

Адвокаты настаивали, что из-за домашнего ареста блогер не может вести предпринимательскую деятельность и сохранять рабочие места. Защита отмечает, что обвиняемая погасила долг перед ФНС более чем на 200 млн рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.

Напомним, Митрошину в марте отправили под домашний арест по делу об отмывании денежных средств. Митрошиной предъявили обвинение, она полностью признала вину. Ее задержали в аэропорту Сочи, поскольку она скрывалась от следствия.

Блогер накопила долг перед ФНС с 2019 по 2021 год в размере более 214 млн рублей.