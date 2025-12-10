  • Новость часаСуд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных
    Демократка нанесла удар по Трампу в сердце республиканского штата
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 20:18

    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого

    Минздрав зарегистрировал препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов, сообщают информагентства.

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого, передает РИА «Новости». Речь идет об ингибиторе PD-1 под названием «Арейма», который, по данным компании «Петровакс Фарм», будет производиться в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по полному циклу, включая синтез собственного вещества.

    В пресс-службе производителя отметили, что использование нового лекарства позволит снизить расходы системы здравоохранения до 7,5 млрд рублей в сравнении с аналогичными препаратами других производителей. Компания надеется, что это будет способствовать более широкому внедрению современных иммунотерапевтических подходов в практику.

    «Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения», – заявил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью.

    А в апреле Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.

    Современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис.

    10 декабря 2025, 15:07
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    55 комментариев

    Комментарии (13)
    9 декабря 2025, 21:48
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников

    Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России подготовило второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    По словам Григоренко, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых – борьба с киберпреступностью, передает ТАСС.

    «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», – заявил он.

    Среди предлагаемых нововведений – запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, такие вызовы должны будут маркироваться.

    Одной из важных инициатив станет введение специальных детских сим-карт. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, при этом для активации ограничений не потребуется дополнительное заявление.

    В июне в МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей.

    Ранее МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях.

    Комментарии (7)
    10 декабря 2025, 11:56
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 15:42
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    Комментарии (4)
    10 декабря 2025, 16:10
    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов

    В России суд вынес первое наказание по обвинению в поиске экстремистских материалов

    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Впервые в России суд оштрафовал гражданина за поиск экстремистских материалов, мужчине из Севрдловской области назначили три тысячи рублей штрафа.

    Суд в Каменске-Уральском назначил штраф в три тысячи рублей 20-летнему медбрату Сергею Глухих, сообщает URA.RU. Дело против Глухих стало первым в России в рамках новой статьи 13.53 КоАП РФ, связанной с поиском заведомо экстремистских материалов. Его защитник, юрист Сергей Барсуков, объявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, назвав произошедшее произволом.

    Обвинение утверждало, что Глухих целенаправленно искал в интернете информацию о запрещенных боевых соединениях. Сам обвиняемый свою вину отрицает, а его представитель настаивает, что нежелательный контент был найден случайно. В начале ноября силовики задержали медбрата и предъявили ему обвинение.

    Ранее 6 ноября мировой суд вернул протокол полиции из-за нарушений при его составлении. Позднее в СМИ появились фотографии с устройства медбрата, где была видна история браузера, однако Барсуков опроверг сообщения о систематическом поиске запрещенной информации. 9 декабря полиция вызвала Глухих и его защитника для исправления протокола, после чего дело вновь передали в мировой суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек утром 24 сентября просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на материалы о Русском добровольческом корпусе и батальоне «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России).

    В телефоне Глухих в итоге обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы. Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

    Закон предусматривает ответственность только для тех, кто осознанно ищет запрещенные материалы, зная о включении их в реестр Минюста, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.


    Комментарии (22)
    10 декабря 2025, 14:22
    Российский «Лего» запустил самую масштабную серию конструкторов

    Российский бренд РУБРИК представил конструктор «Самая большая страна»

    Российский «Лего» запустил самую масштабную серию конструкторов
    @ t.me/rubrick

    Tекст: Вера Басилая

    Российский бренд РУБРИК представил проект «Самая большая страна», который воспроизводит в конструкторах инфраструктуру и достопримечательности регионов России, деятельность предприятий и министерств.

    Проект «Самая большая страна», разработанный российским брендом РУБРИК, стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Конструкторы этой серии воссоздают инфраструктуру, достопримечательности и деятельность предприятий России, а также рассказывают о федеральных ведомствах.

    Одна из первых коллекций посвящена Ямалу. В нее вошли наборы, отражающие особенности региона – аэропорт Нового Уренгоя, самолет в цветах авиакомпании «Ямал», газовая вышка с вездеходом «Трэкол». Каждый комплект сопровождается фигурками работников – диспетчерами, пилотами и сотрудниками ТЭКа.

    Инструкции к наборам не только содержат пошаговые схемы сборки, но и предлагают детям узнать интересные факты об истории и природе Ямала, о местных профессиях, предприятиях и государственных структурах.

    «Самая большая страна – это первая в России серия игровых конструкторов, через которую дети 5–12 лет знакомятся с профессиями, государственными структурами и регионами страны», – заявил основатель компании Айнар Абдрахманов.

    Планируется, что уже в 2026 году количество наборов превысит 30, а в дальнейшем в серии будет выходить около 50 новых комплектов ежегодно. Старт продаж коллекции, посвященной Ямалу, намечен на 10 декабря 2025 года.

    Комментарии (12)
    10 декабря 2025, 16:40
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 16:20
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певцу и художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову присвоено звание народного артиста России.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что Абдразаков удостоен звания «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

    В марте Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России.

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 18:59
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 17:04
    Медведев сообщил о прибытии 400 тыс. военных в ВС России

    Медведев: В воинские части прибыло свыше 400 тыс. военнослужащих в ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 400 тыс. военнослужащих прибыли в воинские части России, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Кроме того, в добровольческие подразделения на данный момент зачислено свыше 34 тыс. человек, добавил он во время совещания по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками, фрагмент которого опубликован на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

    «В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек. Таковы текущие результаты», – заявил Медведев.

    В октябре Медведев сообщил, что 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 17:36
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    ВСУ обстреляли Алешкинскую районную больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале. По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще двое получили ранения, среди них женщина. Все пострадавшие и погибшие являлись сотрудниками медучреждения.

    Губернатор отметил, что одно из зданий больницы получило серьезные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы региона. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на улице Алешек в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.

    До этого Сальдо сообщал, что украинские военные подразделения по заказу бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    При этом, двумя неделями ранее российские военные уничтожили плавсредство с десантом Вооруженных сил Украины в районе Херсона.


    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 16:48
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи

    Глава РКК Савчук заявил о невозможности онлайн-обучения навыкам первой помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Российского Красного Креста ( РКК) Павел Савчук выступил против онлайн-курсов обучения первой помощи и подчеркнул необходимость очной практики для формирования устойчивых навыков их оказания.

    Онлайн-обучение навыкам оказания первой помощи невозможно, категорически заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции, передает

    ТАСС. По его словам, теория допустима в дистанционном формате, однако сами навыки каждый должен осваивать вживую, под руководством инструктора, с обязательной самостоятельной практической отработкой.

    Савчук отметил, что среди организаций, проводящих обучение, встречаются случаи, когда на 300 человек есть только один манекен для практики: в таких условиях закрепить знания практически невозможно. Российский Красный Крест старается формировать небольшие группы по 20-25 человек, обеспечивать несколько манекенов и инструкторов, чтобы каждая микрогруппа по 10 человек могла эффективно отрабатывать навыки оказания первой помощи.

    Председатель РКК подчеркнул, что одного курса недостаточно для полной подготовки: «У людей может сложиться впечатление, что один раз в жизни обучился, и этого достаточно. Но это как вакцина от гриппа – ее каждый год все равно нужно обновлять. Так и знания по первой помощи лучше обновлять каждый год», – заявил Савчук.

    Он напомнил, что организация проводит очные 16-часовые курсы по первой помощи, подробная информация о которых размещена на сайте РКК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Российский Красный Крест запустил обучающий мультсериал по оказанию первой помощи для родителей и детей. В 10 сериях рассказывается, как действовать при бытовых травмах, с которыми может столкнуться каждый ребенок.

    А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание правоохранительных органов на рост числа неквалифицированных онлайн-курсов по тактической медицине без необходимых знаний и опыта.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 21:34
    ООН обвинила Латвию в дискриминации русскоязычных

    ООН обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных по закону о НДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указало на дискриминационный характер закона о повышении НДС на русскоязычную печать и книги в Латвии.

    Закон о повышении налога на добавленную стоимость на книги и прессу на русском языке в Латвии является дискриминацией по отношению к языковым меньшинствам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо Гомез заявила: «Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны». Она также подчеркнула, что любые налоговые или регулирующие меры не должны ограничивать доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, если только такие ограничения не имеют обоснованной законной цели.

    Ранее Сейм Латвии принял решение повысить ставку налога на добавленную стоимость на печатную продукцию и книги на русском языке. Новые правила начнут действовать с 2026 года. Закон не коснется изданий на языках стран – членов Европейской экономической зоны, Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что введение нового налога приведет к закрытию частной русской прессы в Латвии.

    До этого бывшему депутату латвийского парламента Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за высказывания в защиту России и русского языка.

    Сейчас в Латвии продолжается массовая депортация сотен русских, в основном пожилых людей, которые долго жили в стране.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 10:49
    Bloomberg: Индийские НПЗ закупили нефть из России без участия Reliance

    Bloomberg: Четыре НПЗ Индии приобрели десять партий российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Четыре из семи главных индийских нефтепереработчиков осуществили поставки российской нефти со скидкой, тогда как Reliance прекратила сотрудничество с «Роснефтью», сообщает Bloomberg.

    Индийские компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние дни закупили около десяти партий не подпадающей под санкции российской нефти, включая сорт Urals.

    Сообщается, что Hindustan Petroleum Corp. также ведет поиск поставок на январь следующего года, по данным источников, принимавших участие в сделках. Аналитическая компания Kpler сообщает, что вместе с Nayara Energy, продолжающей работать с российской нефтью после попадания под санкции Европы, эти компании обеспечили в 2024 году свыше 60% импорта нефти в Индию, передает Bloomberg.

    Однако в новых сделках не участвует Reliance Industries – до недавнего времени крупнейший индийский покупатель российской нефти. Источники отмечают, что компания прекратила даже фиксированные поставки по контракту с «Роснефтью» на 500 тыс. баррелей в сутки из-за опасений попасть под санкции США и Европы. Последний танкер Urals для Reliance прибудет 17 декабря, следующей поставки не ожидается.

    Закупочная цена российской нефти на индийском рынке составляет 40–45 долларов за баррель. В этом году Индия достигла рекордного импорта российской нефти – более 2 млн баррелей в сутки в июне, однако с декабря ожидается снижение до 1,3 млн баррелей, а в январе – еще меньше из-за новых ограничений против «Роснефти» и «Лукойла».

    По оценкам экспертов, другие индийские НПЗ смогут частично компенсировать уход Reliance, но полностью покрыть прежние объемы не удастся. Ожидается, что импорт российской нефти Индией стабилизируется на уровне 1-1,2 млн баррелей в сутки.

    Ранее индийская компания Reliance Industries прекратила поставки российской нефти на свой завод в Джамнагаре. Компания планирует перейти на альтернативных поставщиков с декабря.

    Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что поставки российской нефти в Индию осуществляются ритмично.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 15:21
    Татьяна Ким стала единственным владельцем Wildberries

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владислав Бакальчук больше не является совладельцем Wildberries – теперь 100% компании принадлежат основательнице Татьяне Ким, следует из данных ЕГРЮЛ.

    Изменения были внесены в реестр 10 декабря, передает ТАСС.

    Маркетплейс Wildberries был создан в 2004 году. До конца 2019 года единственным владельцем ООО «Вайлдберриз» оставалась Татьяна Ким, которая после развода вернула себе девичью фамилию. В конце 2019 года она передала Владиславу Бакальчуку 1% бизнеса.

    В апреле Савеловский суд Москвы при разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком постановил вернуть долю предпринимателя экс-супруге, что сделало ее владелицей 100% компании. В июне Wildberries объявил о планах объединения с оператором рекламы Russ для создания цифровой торговой платформы, против чего выступал Владислав Бакальчук.

    Ранее основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким достигла соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

    В мае арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука «ВБ девелопмент» о взыскании почти 713 млн рублей долга по невозвращенному займу.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 13:56
    Politico: ЕС готов нарушить золотое правило ради активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз готов пойти на беспрецедентный шаг ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов, чтобы предоставить Украине кредит, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ЕС рассматривает возможность продлить предстоящий саммит еще на два дня, чтобы достичь согласия по этому вопросу, несмотря на устоявшееся правило, что саммиты должны длиться не больше одного дня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит». Послы стран Евросоюза на этой неделе работают сверхурочно, чтобы убедить Брюссель поддержать инициативу по изъятию средств российского Центробанка в пользу Киева.

    Особо подчеркивается, что вопрос использования замороженных российских активов в Бельгии требует отдельного решения, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски при реализации данной схемы. По данным Politico, если к апрелю не удастся заключить сделку, Украина может остаться без необходимых финансовых средств.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Напомним, FT писала, что Евросоюз принимает закон о бессрочной блокировке российских активов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов ЕС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации добьется возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (0)
