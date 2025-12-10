Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.13 комментариев
Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого
Минздрав зарегистрировал препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого
В России появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов, сообщают информагентства.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого, передает РИА «Новости». Речь идет об ингибиторе PD-1 под названием «Арейма», который, по данным компании «Петровакс Фарм», будет производиться в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по полному циклу, включая синтез собственного вещества.
В пресс-службе производителя отметили, что использование нового лекарства позволит снизить расходы системы здравоохранения до 7,5 млрд рублей в сравнении с аналогичными препаратами других производителей. Компания надеется, что это будет способствовать более широкому внедрению современных иммунотерапевтических подходов в практику.
«Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения», – заявил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью.
А в апреле Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.
