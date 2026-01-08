  • Новость часаБолее 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    США выразили намерение предать суду экипаж «Маринеры»
    Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    8 января 2026, 07:00 • Новости дня

    «Северяне» узнали о пополнениях в рядах ВСУ экс-заключенными у Старицы

    «Северяне» ожидают контратак ВСУ у Старицы после пополнения экс-заключенными

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта военнослужащие группировки войск «Север» продавливают оборону ВСУ в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, пока противник отсиживается в обороне, собираясь с силами для контратак.

    В районе Старицы Харьковской области российские бойцы продвигаются на шести участках фронта, за сутки продвижение составило до 750 м.

    «Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны «Шквал» 72 омбр и 127 отмбр новой партией бывших заключенных. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Старицы», –  рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По словам бойцов, в лесу юго-восточнее Лимана они захватили позицию 57 омпбр ВСУ, овладели участком леса и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. В Волчанских Хуторах штурмовики продвинулись на 300 м в южном направлении и захватили один опорный пункт ВСУ. В районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на трех участках, овладев двумя лесополосами.

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие продолжают активное продвижение. При этом противник продолжает перегруппировку и доукомплектовывает штурмовые и механизированные бригады.

    «Северяне» продвинулись на девяти участках фронта, в Краснопольском – на четырех

    «В плен взято трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253 ошп «Арей». Общее продвижение составило до 700 м», – доложили бойцы.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты БПЛА «Севера» били по выявленным позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 90 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), трое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении. Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области.

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

    Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    7 января 2026, 12:07 • Новости дня
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/AA/photothek/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и полным правом заблокировать доступ Украины к черноморской акватории, заявил бывший заместитель главы Пентагона Чэс Фримен.

    Действия Москвы могли бы быть аналогичны американской политике в других регионах мира, заявил Фримен в на канале Judging Freedom, передает телеканал 360.

    Фримен провел параллель между подходом США к странам Латинской Америки и возможными шагами России в Восточной Европе. По его словам, если Москва решит действовать столь же решительно, как и Вашингтон, то последствия для Украины будут катастрофическими.

    Аналитик подчеркнул, что Украина может быть полностью лишена статуса морской державы и доступа к стратегическим торговым путям. Он считает, что такой сценарий станет фатальным для украинской экономики и государственности.

    По мнению Фримена, превращение Украины в изолированное государство без выхода к морю приведет к тому, что страна останется с радикальными группировками и со временем превратится в аграрную провинцию.

    В конце декабря военкор Александр Коц отмечал, что ВС России своими ударами по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в постепенно отсекают киевский режим от Черного моря.

    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    7 января 2026, 17:26 • Новости дня
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб известный в регионе предприниматель Ильяс Гимадутдинов, который управлял крупной транспортной компанией, пишут СМИ.

    В крушении частного вертолета Robinson R44 Raven на горнолыжном курорте «Ашатли парк» в Пермском крае погиб миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на Telegram-канал «База».

    В сообщении канала говорится, что по предварительным данным, во время полета произошло обледенение двигателя.

    Вместе с Гимадутдиновым на борту находился сотрудник компании «Таттранском» Эльмир Коняков. По имеющейся информации, полет был несанкционирован, а сам вертолет принадлежал компании «Таттранском».

    Фирма занимается грузоперевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае, а также предоставляет транспортные услуги для нефтегазовой отрасли. За 2024 год выручка компании составила не менее 2 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет в Пермском крае упал, зацепившись за тросы над горнолыжной трассой. Трагедия произошла в Бардымском районе Пермского края, где погибли два человека. Предварительно специалисты установили, что полет был несанкционированным.


    7 января 2026, 16:33 • Новости дня
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины

    Захарова ответила на призыв Мерца ограничить выезд украинцев в Европу

    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мнение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости оставить мужчин на Украине спровоцировало ироничный комментарий от официального представителя МИД Марии Захаровой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала высказывание Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Украина должна препятствовать выезду молодых мужчин в Германию, Польшу и Францию.

    Захарова отметила, что Мерц, по сути, спрашивает, почему после стольких поставок оружия и денег киевскому режиму президент Зеленский еще не добился победы и почему Украина продолжает существовать.

    «Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и «ще не вмерла», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Мерц отметил, что Украина столкнулась с угрозой гуманитарного и энергетического кризиса.

    Захарова ранее в среду также выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, напомнив о гибели десятков граждан.


    7 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кладбище – единственное, что объединяет украинских граждан, заявил украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

    «Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», – сказал Кулеба украинской прессе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что знает это, поскольку занимается региональной политикой. Кулеба также добавил, что киевский режим ответственен в этом, но пояснил, что «виновата» в этом Россия.

    В декабре СМИ сообщали, что места на воинском кладбище во Львове, созданном через два месяца после начала СВО, закончились.

    До этого сообщалось, что на украинских кладбищах не хватает для захоронений из-за боевых потерь ВСУ.

    7 января 2026, 15:27 • Новости дня
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    @ Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский прилетел с визитом на Кипр, это островное государство с 1 января возглавляет Совет Европейского союза, сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

    У Зеленского запланировано несколько встреч на Кипре, сказал Никифоров, передает Ura.ru со ссылкой на украинскую прессу.

    В ходе визита Зеленский намерен переговорить с главой Кипра Никосом Христодулидисом и принять участие в запуске кипрского председательства в Совете ЕС.

    Также планируется обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, намечены встречи Зеленского с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Осенью 2025 года на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличностью в Киеве.

    7 января 2026, 18:33 • Новости дня
    ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    ВСУ начали массовый переход на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

    ВСУ начали массово использовать оптоволоконные дроны-камикадзе на краснолиманском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам офицера группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Пионер», это связано с ростом «серой зоны» между позициями, эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожением расчетов, управлявших дронами на радиоуправлении.

    «Противник очень активно применяет оптоволокно, так как мы отодвинули, уничтожили их пилотов-операторов FPV во всех ближайших населенных пунктах, соответственно, в ближайшей местности. И, сделали так называемую »серую зону« для БПЛА противника. То есть ему приходится сейчас летать в два раза больше расстояния», – рассказал «Пионер».

    Офицер уточнил, что переход ВСУ на оптоволоконные дроны продиктован созданием российскими военными многоуровневой системы противодействия беспилотникам.

    Кроме того, эшелонированная система РЭБ не позволяет дронам с радиоуправлением преодолеть «стену» радиопомех, поэтому ВСУ вынуждены использовать только оптоволоконные дроны и гексакоптеры, однако российские военные продолжают находить и уничтожать как операторов, так и сами аппараты.

    Главное преимущество оптоволоконных дронов – устойчивость к радиопомехам и невозможность перехвата сигнала, однако их дальность ограничена длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне спецоперации на Украине.

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

    Росгвардейцы перевели дроны в зоне спецоперации на Украине на оптоволокно еще в сентябре.

    7 января 2026, 22:03 • Новости дня
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС на Кипре объявил, что украинский конфликт может быть завершен в течение полугода.

    По словам Зеленского, переговоры «достигли нового рубежа» вместе с европейскими партнерами и США и всеми участниками «коалиции желающих».

    «Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Председательство Кипра продлится в ЕС до 30 июня 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский на Рождество улетел на Кипр. Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня. Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования.

    7 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Названа причина смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    В прокуратуре озвучили причину смертельного крушения вертолета в Пермском крае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частный вертолет Robinson R44 рухнул в снег после того, как при взлете его винт задел тросы над горнолыжной трассой в Бардымском районе в Пермском крае.

    Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры опубликовала кадры момента крушения частного вертолета в Пермском крае. На видео видно, что при взлете воздушное судно задело винтом тросы, натянутые над горнолыжной трассой, после чего потеряло управление и рухнуло, сломав хвостовую часть.

    В прокуратуре уточнили: «На место крушения выехал Пермский транспортный прокурор. Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем».

    Падение вертолета Robinson R44 классифицировано как катастрофа. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росавиации, сообщает Росавиация. Причины будут установлены в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Пермском крае в результате авиакатастрофы с частным вертолетом погибли два человека.

    До этого в декабре на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, пилот травмировал ногу. Также в декабре в Кировском районе Уфы вертолет совершил жесткую посадку, серьезно пострадал пилот.

    7 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    7 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Финская полиция изъяла судно Fitburg для следственных действий

    Финская полиция провела изъятие судна Fitburg для начала следственных действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования повреждения кабеля в Балтийском море финская полиция задержала и изъяла судно Fitburg для технической экспертизы и допроса экипажа.

    Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла судно Fitburg для проведения предварительного расследования, передает РИА «Новости». По данным полиции, причиной для изъятия стало подозрение в причастности судна к повреждению кабеля в Балтийском море. В ходе расследования на судне проводится техническая экспертиза, а также организованы допросы членов экипажа. В полиции заявили, что изъятие судна на этом этапе считается необходимым для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа, гражданина Азербайджана.

    Евросоюз решил усилить контроль над танкерами, которые, по его утверждениям, перевозят российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.


    8 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области, прогнозов о восстановлении их работы нет.

    «Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского агентства УНИАН.

    По данным местных СМИ, на фоне грядущего похолодания в Днепропетровске нет света, водоснабжения, отопления, начались перебои с мобильной связью и интернетом.

    Также указывают на остановку работы метро и некоторых электричек  в Днепропетровске. По данным Минразвития Украины, все поезда в Днепропетровской области и Запорожье переходят на резервную теплотягу.

    Кроме того, перебои со светом произошли в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    «Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ. Также сообщают о проблемах с электричеством в Кривом Роге и Запорожье», – сказано в Telegram-канале издания.

    СМИ Украины указывают, что до блэкаута в Днепропетровске был слышен мощный взрыв.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 января взрывы прогремели в Кривом Роге. В Одессе 7 января произошла серия взрывов после воздушной тревоги. Кроме того, офицеры НАТО были ликвидированы ударом дрона под Одессой.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

