«Северяне» ожидают контратак ВСУ у Старицы после пополнения экс-заключенными

Tекст: Катерина Туманова

В районе Старицы Харьковской области российские бойцы продвигаются на шести участках фронта, за сутки продвижение составило до 750 м.

«Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны «Шквал» 72 омбр и 127 отмбр новой партией бывших заключенных. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Старицы», – рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

По словам бойцов, в лесу юго-восточнее Лимана они захватили позицию 57 омпбр ВСУ, овладели участком леса и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. В Волчанских Хуторах штурмовики продвинулись на 300 м в южном направлении и захватили один опорный пункт ВСУ. В районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на трех участках, овладев двумя лесополосами.

На Сумском направлении фронта российские военнослужащие продолжают активное продвижение. При этом противник продолжает перегруппировку и доукомплектовывает штурмовые и механизированные бригады.

«Северяне» продвинулись на девяти участках фронта, в Краснопольском – на четырех

«В плен взято трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253 ошп «Арей». Общее продвижение составило до 700 м», – доложили бойцы.

На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты БПЛА «Севера» били по выявленным позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Павловки.

«За сутки потери противника составили свыше 90 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), трое взяты в плен», – сказано в сводке.

