Робот-официант в ресторане Анкары потребовал выходной и повышения зарплаты

Tекст: Мария Иванова

Работающий в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико стал настоящей достопримечательностью после того, как начал просить у работодателя еженедельный выходной и увеличение зарплаты, передает РИА «Новости».

Запрограммированные шуточные требования о повышении стали неотъемлемой частью его общения с клиентами и персоналом.

«Его присутствие не создает для ресторана серьезных сложностей, а, напротив, делает атмосферу заведения позитивной... Фико еще и стал требовать увеличения зарплаты, еженедельный выходной и повышения», – рассказал владелец заведения Сунгур Делигезоглу.

Хозяин ресторана отметил, что механический помощник быстро завоевал симпатии гостей. При этом Делигезоглу признался, что поведение Фико порой заставляет и других сотрудников задумываться о повышении собственных доходов.

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