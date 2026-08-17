Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Робот-официант в ресторане Анкары потребовал выходной и повышения зарплаты
Необычный сотрудник турецкого заведения привлек внимание посетителей шуточными запросами о новых условиях труда и карьерном росте.
Работающий в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико стал настоящей достопримечательностью после того, как начал просить у работодателя еженедельный выходной и увеличение зарплаты, передает РИА «Новости».
Запрограммированные шуточные требования о повышении стали неотъемлемой частью его общения с клиентами и персоналом.
«Его присутствие не создает для ресторана серьезных сложностей, а, напротив, делает атмосферу заведения позитивной... Фико еще и стал требовать увеличения зарплаты, еженедельный выходной и повышения», – рассказал владелец заведения Сунгур Делигезоглу.
Хозяин ресторана отметил, что механический помощник быстро завоевал симпатии гостей. При этом Делигезоглу признался, что поведение Фико порой заставляет и других сотрудников задумываться о повышении собственных доходов.
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