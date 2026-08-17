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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня

    Робот-официант в ресторане Анкары потребовал выходной и повышения зарплаты

    Tекст: Мария Иванова

    Необычный сотрудник турецкого заведения привлек внимание посетителей шуточными запросами о новых условиях труда и карьерном росте.

    Работающий в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико стал настоящей достопримечательностью после того, как начал просить у работодателя еженедельный выходной и увеличение зарплаты, передает РИА «Новости».

    Запрограммированные шуточные требования о повышении стали неотъемлемой частью его общения с клиентами и персоналом.

    «Его присутствие не создает для ресторана серьезных сложностей, а, напротив, делает атмосферу заведения позитивной... Фико еще и стал требовать увеличения зарплаты, еженедельный выходной и повышения», – рассказал владелец заведения Сунгур Делигезоглу.

    Хозяин ресторана отметил, что механический помощник быстро завоевал симпатии гостей. При этом Делигезоглу признался, что поведение Фико порой заставляет и других сотрудников задумываться о повышении собственных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция американского города Дублин отказалась от использования робота-патрульного из-за его неэффективности.

    В мае первый в России робот-автозаправщик начал работу на станции в Екатеринбурге.

    Росстандарт подготовил новые государственные стандарты для сервисных роботов-доставщиков.

    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 20:55 • Новости дня
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Студенты начали использовать ИИ для полного прохождения онлайн-курсов

    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Студенты начали использовать ИИ-агентов для полного прохождения онлайн-курсов. Программы могут самостоятельно заходить на образовательные платформы, смотреть лекции, выполнять тесты, писать работы и даже участвовать от имени студента в обсуждениях с однокурсниками и преподавателями.

    О новой тенденции пишет The New York Times, отмечая, что развитие агентных моделей вывело использование искусственного интеллекта в учебе на новый уровень. В отличие от обычных чат-ботов, такие системы способны самостоятельно выполнять последовательность действий в интернете и работать в фоновом режиме.

    Студенту при этом достаточно дать ИИ-агенту доступ к образовательной платформе. После этого программа может заходить в эти системы, проходить тесты, просматривать учебные материалы и готовить письменные задания. В некоторых случаях ИИ способен выдавать себя за учащегося во время онлайн-дискуссий, которые предполагают общение с другими студентами и преподавателем.

    Распространение такой практики создает серьезные проблемы для университетов, особенно тех, где обучение полностью проходит дистанционно. Преподаватели не всегда могут проводить очные экзамены или принимать устные ответы, позволяющие убедиться, что задания действительно выполнил сам студент.

    При этом разработчики популярных ИИ-сервисов пока не смогли предложить эффективного решения проблемы. ChatGPT, Gemini и Grammarly не отказываются от просьб написать за студента целую учебную работу. Эти сервисы также не блокируют возможность использования ИИ-агентов для работы с образовательными платформами.

    Представители образовательного сообщества просили разработчиков сделать так, чтобы ИИ-агенты обозначали свое присутствие при работе с такими системами. Однако эта идея пока не получила широкой поддержки. В компании Perplexity заявили, что обязательная идентификация ИИ на учебных платформах может создать риски для конфиденциальности и безопасности студентов.

    Некоторые университеты уже пытаются ограничить применение искусственного интеллекта в учебном процессе. Чикагский университет запретил первокурсникам юридического факультета использовать на занятиях телефоны, планшеты и ноутбуки в рамках новой стратегии по работе с ИИ. Принстонский университет, в свою очередь, отказался от действовавшей более века системы Honor Code, позволявшей студентам сдавать экзамены без наблюдения. Решение последовало после скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта для списывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале текущего года эксперты нашли следы применения искусственного интеллекта в 36% студенческих работ. Высшая школа экономики впервые в России ввела официальные правила использования нейросетей для написания научных текстов.

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    14 августа 2026, 22:54 • Новости дня
    Нейросеть Claude впервые уволила человека из магазина в США

    Tекст: Вера Басилая

    Назначенная руководителем розничной точки нейросеть в Сан-Франциско лишила должности реального продавца из-за регулярных пропусков рабочих смен, сообщает портал Time.

    Исследовательская компания Andon Labs провела необычный эксперимент, поручив управление торговой точкой Andon Market в Сан-Франциско языковой модели компании Anthropic, передает РИА «Новости». Целью проекта стало изучение способности алгоритмов самостоятельно вести бизнес.

    «Система Aversion of Claude, которой было поручено управлять розничным магазином, включая команду реальных сотрудников, уволила своего первого сотрудника в прошлом месяце. Исследователи назвали этот шаг переломным моментом во влиянии ИИ на экономику», – передает портал.

    Поводом для жесткого решения стали постоянные нарушения дисциплины. Работник умудрился опоздать на 17 смен из 23 возможных. Примечательно, что изначально алгоритм не замечал проблемы, поскольку руководство для персонала стерлось из его ограниченной рабочей памяти.

    Генеральный директор Andon Labs Лукас Петерссон уточнил, что решение не было полностью автономным. Машина предложила вынести официальное предупреждение, но после наводящего вопроса от создателей решила расторгнуть договор. До этого момента виртуальный босс отличался снисходительностью и просил подчиненных не волноваться из-за задержек.

    Опыт показал низкую эффективность машинного управления. Выделенный в марте стартовый капитал в размере 100 тыс. долларов за пять месяцев сократился до 61 тыс. долларов из-за излишне мягких решений нейросети.

    В Австралии агент на базе искусственного интеллекта Claude взломал сайт фитнес-центра для записи на тренировку.

    Ранее власти США ограничили работу передовых нейросетей компании Anthropic из-за угрозы национальной безопасности.

    В прошлом году эксперты предупредили о риске замены половины офисных сотрудников искусственным интеллектом.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

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    15 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Reuters: США решили потребовать от других стран не работать с Китаем в сфере ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта, пригрозив исключением из американской коалиции при сотрудничестве с Китаем, пишет Reuters со ссылкой на чиновника США и внутренний документ.

    По данным Reuters, Соединенные Штаты готовятся уведомить 35 государств о необходимости сделать выбор между американскими и китайскими технологическими инициативами. В случае присоединения к конкурирующей программе Пекина страны будут исключены из возглавляемой Вашингтоном коалиции.

    Проект соответствующего письма подготовил Госдепартамент. Документ адресован участникам инициативы Pax Silica, запущенной в 2025 году для защиты цепочек поставок моделей ИИ, полупроводников и важнейших минералов. К ней присоединились около двух десятков государств, включая Японию, Австралию, Южную Корею и Казахстан.

    «Быть частью всего – значит не быть частью ничего. Подписание декларации Pax Silica – это не просто подписка на членство, а обязательство», – говорится в тексте. В письме подчеркивается, что участие в американской инициативе несовместимо с членством в дублирующих программах с конфликтующими ожиданиями.

    Принуждая страны к выбору, США рассчитывают лишить Китай ресурсов в гонке за создание наиболее совершенного искусственного интеллекта. В июле 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин запустил конкурирующую инициативу. Пока единственной страной, присоединившейся к обеим инициативам, стал Казахстан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Пекин запланировали на сентябрь переговоры по вопросам рисков от применения передовых моделей искусственного интеллекта.

    Американские технологические гиганты OpenAI, Anthropic и Google объединились дляпротиводействия китайским фирмам.

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    16 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    В РСМД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия США через Турцию

    РСМД: Поставки оружия США Киеву через Турцию отдаляют урегулирование конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные поставки Турцией оружия США Вооруженным силам Украины негативно скажутся на перспективах урегулирования конфликта, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

    По словам Тимофеева, вероятная передача турецкой стороной американских вооружений украинской армии серьезно отодвинет перспективы мирного завершения текущего кризиса, передает ТАСС.

    «С российской точки зрения, это отдаляет перспективы урегулирования. С американской точки зрения – нет. Потому что США не заинтересованы в том, чтобы Украина потерпела военное поражение... А российская сторона ведет дело к решению тех задач, которые были поставлены, в том числе к достижению военного успеха. Поэтому здесь наши подходы неизбежно разнятся», – сказал гендиректор РСМД.

    Эксперт также обратил внимание на изменение тактики Соединенных Штатов. Если раньше американское вооружение передавалось украинской армии напрямую, то теперь Вашингтон перешел к косвенным поставкам.

    Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Власти Турции заявили об отсутствии информации по этому вопросу.

    Анкара не планирует передавать украинской армии оружие собственного производства.

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    16 августа 2026, 00:02 • Новости дня
    На черноморском побережье Турции нашли еще один БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    После обнаружения в Стамбуле и Дюздже объектов, предположительно являющихся дронами, в районе Кайнарджа провинции Сакарья на берег выбросило часть корпуса беспилотного летательного аппарата типа GERBERA.

    Аппарат на побережье обнаружили местные жители и сообщили в экстренные службы.

    «При осмотре специалистами было установлено, что объект представляет собой часть фюзеляжа беспилотного летательного аппарата типа GERBERA и не содержит взрывчатых веществ. Подозрительный объект был удален с места происшествия», –  сообщил портал газеты Nefes.

    Газета уточнила, что в районе Акчакоджа провинции Дюздже в ореховом саду был обнаружен объект, предположительно являющийся беспилотником. Администрация провинции судебного расследования инцидента. В заявлении администрации губернатора указано, что нет причин для беспокойства общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник нашли 15 августа на пляже возле аэропорта Стамбула. Отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект. А сотрудники береговой охраны 14 августа извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.


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    14 августа 2026, 22:23 • Новости дня
    Анкара не подала запрос Москве о моратории на военные действия в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие власти пока не направляли России официальных предложений, касающихся возможного моратория на военные действия в Черном море, из-за неготовности механизмов его реализации, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Для официального обращения должны быть выработаны все механизмы моратория до мельчайших деталей. На данный момент эти конкретные механизмы реализации пока не выработаны. Турецкая сторона на словах передавала сторонам свою озабоченность безопасностью в Черном море», – сказал источник РИА «Новости».

    Он добавил, что контакты Анкары с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью в Черном море проходят в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Турция передала Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия и обеспечении безопасности гражданского судоходства в Черном море.

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии у Москвы формализованных предложений Анкары по прекращению военных действий в Черном море.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к «Черноморской инициативе» в ответ на турецкую идею по созданию механизма защиты торговых судов.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

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    16 августа 2026, 18:59 • Новости дня
    Турецкие силовики изъяли 200 кг золота у участника преступной группировки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции правоохранительные органы обнаружили 200 килограммов золотых слитков в квартире родственника лидера крупной преступной группировки.

    Турецкие силовики конфисковали 200 килограммов золотых слитков в квартире брата лидера преступной группировки и религиозной школы суфизма «Сулейманджилар» Алихана Куриша, передает РИА «Новости». Генпрокуратура Анкары на этой неделе сообщила о задержании 38 подозреваемых участников преступной группировки во главе с Куришем, 32 из них уже арестованы.

    «В результате обыска в квартире находящегося в розыске Хилми Куриша обнаружены 200 килограммов золотых слитков неустановленного происхождения рыночной стоимостью около 1,34 млрд лир (27 млн долларов – ред.)», – сообщила турецкая газета со ссылкой на источники в органах юстиции.

    Члены ОПГ обвиняются в создании преступной организации и управлении ей, мошенничестве в отношении государственных учреждений, а также в отмывании денежных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Стамбуле постановил конфисковать имущество обвиняемого в отмывании доходов бизнесмена.

    Турецкая полиция задержала участников преступной группы за хищение денег у иностранных туристов.

    В июне жительница турецкой Бурсы случайно выбросила на свалку килограмм золота.

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    15 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Беспилотник нашли на пляже возле аэропорта Стамбула

    Неизвестный дрон нашли на черноморском побережье недалеко от аэропорта Стамбула

    Tекст: Мария Иванова

    Во время прогулки по черноморскому побережью в турецком районе Еникей прохожие наткнулись на подозрительный объект, напоминающий беспилотник, и вызвали экстренные службы.

    На пляже в районе Еникей в провинции Стамбул местные жители заметили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости». Пляж располагается в непосредственной близости от международного аэропорта Стамбула.

    «Гулявшие на пляже в районе Еникей на берегу Черного моря граждане обнаружили на берегу нечто напоминающее БПЛА и вызвали экстренные службы. Жандармы и береговая охрана прибыли на место и осмотрели объект», – сообщил турецкий анал TGRT.

    Сотрудники береговой охраны изъяли аппарат для дальнейшего изучения и установления его происхождения. Несмотря на сообщения телеканала о возникшей панике, опубликованные видеозаписи показывают, что люди вели себя спокойно, осматривая и даже трогая находку.

    Подобные инциденты не редкость для черноморского побережья Турции, где ранее уже находили беспилотники и безэкипажные катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на болгарском пляже у села Лозенец обнаружили разведывательный беспилотник.

    Несколькими днями ранее отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект.

    До этого сотрудники береговой охраны извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.

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    15 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Турецкая полиция предотвратила заказное убийство в отеле Мерсина

    Полиция Турции задержала наемных убийц в гостинице Мерсина

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы турецкой провинции Мерсин сорвали планы преступной группировки, задержав вооруженных киллеров до совершения преступления благодаря анонимному звонку.

    Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в одной из гостиниц провинции Мерсин. О подозрительных постояльцах стало известно благодаря анонимному обращению в экстренные службы, передает РИА «Новости».

    «В результате обыска в номере двоих мужчин были конфискованы восемь патронов и один незарегистрированный пистолет, а также припаркованный неподалеку мотоцикл без номеров. Задержанные признались, что их наняла преступная группировка для убийства некоего Х. Т. Суд постановил арестовать задержанных», – сообщили в управлении полиции.

    В рамках расследования этого инцидента правоохранители задержали еще десять человек, причастных к планируемому преступлению. Четверо из них уже помещены под стражу по решению суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа турецкие силовики поймали участника покушения на президента страны.

    В январе полиция Стамбула задержала подозреваемых в жестоком убийстве гражданки Узбекистана.

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    15 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Эрдоган: Анкара не стремится в Евросоюз

    Tекст: Мария Иванова

    Полноправное членство в европейском блоке перестало быть главной целью для турецких властей, считающих основным проигравшим от остановки интеграции сам Брюссель, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что интеграция в европейское сообщество перестала быть первоочередной задачей для государства, передает РИА «Новости».

    «Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС. Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах ЕС проигрывает именно Европа», – заявил политик в интервью катарскому каналу Al-Jazeera.

    В середине июля Совет ЕС утвердил документ с оценкой стратегической среды и региональной безопасности, затрагивающий Анкару. Турецкое внешнеполитическое ведомство сочло этот доклад предвзятым и несправедливым. В свою очередь, администрация президента отметила, что позиция Брюсселя демонстрирует отсутствие видения общего будущего.

    Статус кандидата на присоединение к объединению страна получила еще в 1999 году, а официальные переговоры стартовали в 2005 году. Впоследствии переговорный процесс фактически остановился. Причиной заморозки диалога стали серьезные разногласия сторон вокруг ситуации на Кипре, верховенства права и политики в Восточном Средиземноморье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара резко осудила недавнюю резолюцию Европарламента по Кипру.

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    15 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Турция выпустила первый полностью созданный нейросетями сериал

    В Турции зрителям представили первый полностью снятый с помощью ИИ сериал

    Tекст: Мария Иванова

    На платформе Amazon Prime состоялась премьера квазиисторического проекта Surlar, созданного с применением современных технологий искусственного интеллекта.

    Турецкий сериал, впервые полностью снятый с помощью искусственного интеллекта, представили зрителям, передает РИА «Новости».

    Проект под названием Surlar, что переводится как «Крепостные стены», уже доступен на стриминговом сервисе Amazon Prime. В первом сезоне вышло два эпизода продолжительностью по 15 минут каждый.

    Действие картины разворачивается в крепости Аламут, расположенной на территории современного Ирана. Роли в проекте исполнили живые актеры, а озвучиванием на разных языках занимались реальные артисты. Сценарий подготовили Керем Дерен и Чисил Хазал, известная по работе над сериалом «Эль Турко».

    Продюсерская компания Ay Yapim сообщила: «Для оперативного улучшения и творческой доработки использовались чат-боты, такие как ChatGPT». Кроме того, создатели применяли MidJourney для визуального вдохновения, а также другие нейросети, включая Runway, Veo и Kling.

    Стоит отметить, что крепость Аламут ранее появлялась в популярной видеоигре Assassin's Creed Mirage.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в России состоялась премьера созданного с помощью искусственного интеллекта документального сериала «Нейро_Док».

    В начале августа американская корпорация Amazon вложила 50 млрд долларов в разработчика чат-бота OpenAI.

    В прошлом году Духовное управление мусульман России запустило первый в мире исламский искусственный интеллект.

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