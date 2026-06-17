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Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
В американском городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского DubBot. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности.
Робот, созданный калифорнийской компанией Knightscope, приступил к патрулированию городской парковки летом 2025 года. Аппарат высотой около полутора метров был оборудован камерами кругового обзора, средствами связи с экстренными службами и системой наблюдения за общественным порядком, пишет The Columbus Dispatch.
Предполагалось, что DubBot поможет правоохранителям предотвращать правонарушения и повысит безопасность в общественных местах. Однако результаты оказались весьма скромными. За все время работы робот не способствовал ни одному задержанию, не помог возбудить ни одного уголовного дела и не стал причиной выписки хотя бы одного штрафа. Кроме того, по данным полиции, устройство ни разу не зафиксировало происшествий, которые потребовали бы вмешательства сотрудников правоохранительных органов.
На реализацию проекта власти города потратили 67,5 тыс. долларов. Изначально муниципалитет планировал направить более 238 тыс. долларов на развертывание двух подобных роботов сроком на два года, однако второй аппарат так и не был введен в эксплуатацию.
В полиции Дублина пояснили, что решение отказаться от использования DubBot было принято после оценки его практической пользы. Робот уже возвращен производителю.
При этом история с DubBot оказалась далеко не первой неудачей для компании Knightscope. Ранее аналогичные роботы тестировались в метро Нью-Йорка, однако проект был свернут спустя несколько месяцев. Тогда критики отмечали, что автономные патрульные оказались настолько ограничены в возможностях, что для их сопровождения фактически требовалось присутствие обычных полицейских.
Еще один робот компании недавно был выведен из эксплуатации в международном аэропорту Сан-Антонио. Сообщалось, что устройство регулярно сталкивалось с техническими неполадками, включая проблемы с передвижением и передачей видеосигнала.
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