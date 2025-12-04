Суд Москвы продлил на полгода домашний арест блогеру Митрошиной

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу о легализации 127 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной на шесть месяцев, передает ТАСС.

Решение суда огласили 4 декабря, указав, что мера пресечения сохранится минимум до 1 мая. Суд отказался удовлетворить просьбу защиты изменить меру пресечения на более мягкую.

В отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей путем уклонения от уплаты налогов, а затем легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.

Материалы дела включают показания самой Митрошиной, свидетелей и документы о финансово-хозяйственной деятельности.

Следствие отмечает, что на начальном этапе Митрошина полностью признала вину, однако впоследствии изменила показания и теперь признает только часть обвинений. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что обвиняемая сотрудничает со следствием и уже погасила налоговую задолженность. Однако прокурор выступил с ходатайством о продлении домашнего ареста еще на полгода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы начал рассматривать дело блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в легализации более 127 млн рублей.

Ранее следователи закончили расследование по уголовному делу в отношении Александры Митрошиной.

До этого бывший юрист и адвокат блогера согласились с обвинением в мошенничестве.