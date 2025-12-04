Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.0 комментариев
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу о легализации 127 млн рублей
Столичный суд оставил блогера Александру Митрошину под домашним арестом еще на шесть месяцев из-за дела о легализации более 127 млн рублей.
Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной на шесть месяцев, передает ТАСС.
Решение суда огласили 4 декабря, указав, что мера пресечения сохранится минимум до 1 мая. Суд отказался удовлетворить просьбу защиты изменить меру пресечения на более мягкую.
В отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей путем уклонения от уплаты налогов, а затем легализовала часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.
Материалы дела включают показания самой Митрошиной, свидетелей и документы о финансово-хозяйственной деятельности.
Следствие отмечает, что на начальном этапе Митрошина полностью признала вину, однако впоследствии изменила показания и теперь признает только часть обвинений. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что обвиняемая сотрудничает со следствием и уже погасила налоговую задолженность. Однако прокурор выступил с ходатайством о продлении домашнего ареста еще на полгода.
