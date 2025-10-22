Бывшие юристы блогера Митрошиной признали вину в мошенничестве

Tекст: Денис Тельманов

Вину по делу о мошенничестве признали бывший адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, ранее представлявшие интересы блогера Александры Митрошиной, передает РИА «Новости». Митрошина официально признана потерпевшей по этому делу.

По данным правоохранителей, Волхова и Гольцева убеждали Митрошину, что могут исключить ее из «черных списков» Интерпола и администрации президента России, несмотря на то, что блогер в таковых не числилась. Также им приписывается обещание уладить вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, хотя задолженность Митрошина погасила самостоятельно, и дело было закрыто.

«Когда у Митрошиной заблокировали счет, ее убедили перевести оставшиеся средства на другие счета, чтобы обезопасить их от блокировки, но деньги ей не вернули, сказав, что они ушли на решение проблем», – сообщил собеседник агентства.

Волхова и Гольцева 18 октября были отправлены под домашний арест решением Чертановского суда Москвы, мера пресечения пока не обжалована. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Параллельно Александре Митрошиной предъявлено обвинение в легализации 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, при покупке недвижимости в Москве. Она признала вину и полностью погасила задолженность перед ФНС России на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. С марта Митрошина находится под домашним арестом с ограничениями на интернет, связь и общение, кроме близких родственников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи СК возбудили уголовное дело против юристов блогера Александры Митрошиной по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд столицы получил заявление налоговой инспекции о признании Митрошиной банкротом, ее обвиняют в отмывании денег. Мосгорсуд отказал Александре Митрошиной в смягчении меры пресечения и оставил ее под домашним арестом.