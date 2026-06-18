Tекст: Вера Басилая

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал теракты Киева. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно озвучивал четкую позицию Москвы по вопросу возможного диалога, передают «Вести».

Оценивая обстрел автобуса с детьми в Брянской области и налеты на столицу, представитель Кремля дал однозначную оценку ситуации.

«Конечно, это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», – подчеркнул Ушаков.

Сенатор Владимир Джабаров назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждением правоты решения о начале спецоперации.

Политолог Вадим Козюлин указал на отсутствие у российского лидера стремления искать встречи с главой киевского режима.

Месяцем ранее Юрий Ушаков предложил украинскому политику позвонить в Москву ради обсуждения возможности переговоров.