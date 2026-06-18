Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Ушаков: Атаки ВСУ на Москву не приближают встречу Путина с Зеленским
Очередные атаки ВСУ по российской территории, включая нападение на автобус с детьми, не приближают личные контакты главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал теракты Киева. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно озвучивал четкую позицию Москвы по вопросу возможного диалога, передают «Вести».
Оценивая обстрел автобуса с детьми в Брянской области и налеты на столицу, представитель Кремля дал однозначную оценку ситуации.
«Конечно, это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», – подчеркнул Ушаков.
Сенатор Владимир Джабаров назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждением правоты решения о начале спецоперации.
Политолог Вадим Козюлин указал на отсутствие у российского лидера стремления искать встречи с главой киевского режима.
Месяцем ранее Юрий Ушаков предложил украинскому политику позвонить в Москву ради обсуждения возможности переговоров.