Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации
Руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов совершил рабочую поездку на командный пункт группировки «Север».
В ходе визита министр детально оценил текущую обстановку в зоне проведения спецоперации, передает Telegram-канал Минобороны.
Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о продвижении войск. Офицеры штаба представили информацию о характере действий противника в зонах ответственности подразделений.
По итогам работы Андрей Белоусов высоко отметил заслуги личного состава. Отличившимся при выполнении боевых задач военнослужащим торжественно вручили государственные награды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-полковник Евгений Никифоров возглавил группировку войск «Север» в августе прошлого года.
В мае текущего года бойцы этого подразделения установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.
На минувшей неделе военный эксперт Андрей Марочко отметил наилучшие показатели данной группировки по освобождению населенных пунктов.