Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»

Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

Tекст: Ирма Каплан

Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов, приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.



«Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

«Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.