Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Астрономы сообщили о рекордном подъеме Солнца в день солнцестояния
Московский планетарий: Солнце рекордно поднимется в начале астрономического лета
В день наступления астрономического лета светило поднимется над горизонтом на максимальную в этом году высоту.
Пик высоты ожидается 21 июня в полдень, передает ТАСС.
Ровно в 11.24 по московскому времени в Северном полушарии начнется астрономическое лето. Двигаясь по эклиптике, звезда достигнет максимально удаленного положения от небесного экватора.
«В день летнего солнцестояния светило восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. На широте Москвы в этот момент Солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов», – заявили эксперты.
Астрономы также заметили, что грядущее воскресенье станет самым длинным световым днем в году для всех жителей Северного полушария Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономическое лето в текущем году наступит днем 21 июня.
Первое солнечное затмение 2026 года озарило небо над Антарктидой в феврале.