Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области
При атаке ВСУ на машину скорой помощи в Брянской области ранены три человека
Украинские военные целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В Брянской области под удар попала машина скорой помощи, ехавшая к пациенту, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Max.
«В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра», – заявил глава региона.
Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. Водителю и фельдшеру потребовалась госпитализация, а медсестре назначили амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи. Кроме того, в селе Чуровичи Климовского района украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате этого инцидента ранения получили водитель и пассажирка, которые также были госпитализированы.
В конце мая украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Брянской области.
В середине июня из-за удара дрона по деревне Сагутьево погибла мирная жительница.
Накануне жертвами атаки вражеского беспилотника в Почепском районе стали трое рабочих.