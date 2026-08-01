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Мирные жители пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области
В Белгородском округе при атаках украинских дронов на частный дом и коммерческий объект пострадали двое мужчин, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«В Белгородском округе два мирных жителя пострадали при ударах со стороны ВСУ», – говорится в сообщении штаба в «Максе».
В поселке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног, его доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи пациента планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.
Второй мужчина получил акубаротравму в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово. Пострадавшему оказали медпомощь также в городской больнице №2 Белгорода. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак БПЛА на Белгородскую область пострадали четыре человека.
Ранее в результате украинских обстрелов Белгородской области травмы получили мужчина и женщина.