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На Бали прибыл танкер с топливом для решения проблемы с бензином
На Бали прибыл танкер с бензином на фоне очередей на заправках
В порт Беноа на индонезийском острове Бали прибыл танкер с бензином и дизельным топливом для нормализации ситуации со снабжением горючим, сообщил представитель Pertamina Patra Niaga Ахад Рахеди.
Танкер MT Klasogun пришвартовался в порту во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.
«Благодаря этому шагу мы надеемся быстрее восстановить снабжение населения топливом», – заявил Рахеди.
Губернатор Бали Ваян Костер отметил, что запасы на терминалах имеются, а очереди на заправках вызваны опасениями жителей остаться без бензина. По его прогнозам, ситуация должна нормализоваться в течение одного-двух дней.
Власти провинции призвали население пересесть на общественный транспорт и электромобили, чтобы снизить нагрузку на дороги.
Ранее сообщалось о серьезных перебоях с топливом в ряде районов острова, включая Убуд и Улувату. Российские туристы вынуждены были объезжать десятки заправок и стоять в очередях на крупных АЗС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина.