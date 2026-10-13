На Бали прибыл танкер с топливом для решения проблемы с бензином

На Бали прибыл танкер с бензином на фоне очередей на заправках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танкер MT Klasogun пришвартовался в порту во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

«Благодаря этому шагу мы надеемся быстрее восстановить снабжение населения топливом», – заявил Рахеди.

Губернатор Бали Ваян Костер отметил, что запасы на терминалах имеются, а очереди на заправках вызваны опасениями жителей остаться без бензина. По его прогнозам, ситуация должна нормализоваться в течение одного-двух дней.

Власти провинции призвали население пересесть на общественный транспорт и электромобили, чтобы снизить нагрузку на дороги.

Ранее сообщалось о серьезных перебоях с топливом в ряде районов острова, включая Убуд и Улувату. Российские туристы вынуждены были объезжать десятки заправок и стоять в очередях на крупных АЗС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина.