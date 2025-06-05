На Украине обвинили главу антимонопольного комитета в недекларировании квартир

НАБУ обвинило главу антимонопольного комитета Украины в недекларировании квартир

Tекст: Ольга Иванова

Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко предъявили новое обвинение в сокрытии имущества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По версии следствия, Кириленко не указал в своей декларации за прошлый год 20 квартир и дорогостоящий автомобиль, которые были оформлены на родственников его супруги.

В НАБУ напомнили, что это уже не первое обвинение в адрес Кириленко: ранее его подозревали в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020–2023 годы. В антикоррупционной службе заявили: «НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила руководителя антимонопольного комитета Украины... в недекларировании имущества».

Правоохранители предъявили обвинения и супруге Кириленко, которую подозревают в пособничестве при незаконном обогащении. Сейчас расследование продолжается, и чиновнику может грозить серьезная ответственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 28 работников военной отрасли обвинили в хищении на сумму 36,5 млн долларов, что привело к скандалу в сфере оборонных закупок. Также сообщалось, что главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом. На фоне этого на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что усугубило ситуацию с прозрачностью в военных закупках.