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На Украине обвинили главу антимонопольного комитета в недекларировании квартир
НАБУ обвинило главу антимонопольного комитета Украины в недекларировании квартир
На Украине главу антимонопольного комитета Павла Кириленко обвинили в неотражении в декларации 20 объектов недвижимости, записанных на родственников супруги.
Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко предъявили новое обвинение в сокрытии имущества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По версии следствия, Кириленко не указал в своей декларации за прошлый год 20 квартир и дорогостоящий автомобиль, которые были оформлены на родственников его супруги.
В НАБУ напомнили, что это уже не первое обвинение в адрес Кириленко: ранее его подозревали в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020–2023 годы. В антикоррупционной службе заявили: «НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила руководителя антимонопольного комитета Украины... в недекларировании имущества».
Правоохранители предъявили обвинения и супруге Кириленко, которую подозревают в пособничестве при незаконном обогащении. Сейчас расследование продолжается, и чиновнику может грозить серьезная ответственность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 28 работников военной отрасли обвинили в хищении на сумму 36,5 млн долларов, что привело к скандалу в сфере оборонных закупок. Также сообщалось, что главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом. На фоне этого на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что усугубило ситуацию с прозрачностью в военных закупках.