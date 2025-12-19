Лукашенко опроверг размещение «Орешника» в Слуцке

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания опроверг сообщения о размещении ракетного комплекса «Орешник» в районе Слуцка, передает ТАСС.

Он заявил: «Сегодня прочитал, что наши очумелые там, за границей, заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили «Орешник». Не хочу говорить, где. И не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали».

Лукашенко также рассказал, что Белоруссия не будет создавать собственную версию комплекса «Орешник», объяснив это высокой стоимостью работ, хотя техническая возможность имеется, особенно с учетом сотрудничества с Россией.

По словам президента, российский ракетный комплекс «Орешник» уже заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что не раскроет деталей, связанных с количеством установок или местом их размещения. Он также отметил, что пусковая установка была произведена на белорусских предприятиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии. Комплекс уже находится в Белоруссии, и специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.