Politico: США потребовали от нефтяников вложиться в Венесуэлу ради компенсации
Американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Администрация США предупредила нефтяные компании о необходимости крупных инвестиций в нефтяную сферу Венесуэлы для получения компенсации за утраченное имущество, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. По данным издания, власти США заявили: «Если нефтяные компании хотят компенсацию за свои буровые вышки, трубопроводы и другую собственность, изъятую властями Венесуэлы, им нужно быть готовыми вложиться в восстановление отрасли».
Politico отмечает, что американские нефтяные компании давно добиваются возвращения своих активов в Боливарианской республике, однако теперь им предлагается возобновить работу только при условии значительных инвестиций. В последние недели чиновники администрации провели консультации с руководством крупнейших компаний, подробно разъяснив позицию по этому вопросу.
При этом представители нефтяных компаний выражают опасения относительно возможностей проведения восстановительных работ на месторождениях Венесуэлы. Их беспокоит неопределенность с будущим руководством страны, вопросы безопасности сотрудников и оборудования, а также механизмы осуществления выплат. Кроме того, компании сомневаются, смогут ли цены на нефть вырасти настолько, чтобы сделать вложения в местную добычу выгодными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооружённые силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.
Венесуэла развернула вооружённые силы для защиты суверенитета страны.
Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли удары по Венесуэле и Николас Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены за пределы страны.