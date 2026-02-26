Доработанный по опыту СВО ППК-20 поступил на вооружение МВД

Органы внутренних дел получили доработанный по опыту спецоперации ППК-20

Tекст: Мария Иванова

Серийно выпускаемый концерном девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20 официально принят на вооружение органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал концерна. Соответствующее постановление подписало правительство России. Оружие производится как для отечественных силовых структур, так и на экспорт.

Инженеры оперативно доработали изделие, опираясь на опыт его эксплуатации в зоне спецоперации. Специалисты улучшили эргономику и тактико-технические характеристики образца. Изменения затронули и линейку используемых боеприпасов.

Основным патроном для ППК-20 стал высокоимпульсный бронебойный 7Н21, однако оружие совместимо с большинством патронов калибра 9х19. Эксперты называют эту модель самым технологичным образцом в своем классе. Она сочетает надежность современного автомата АК-12 с компактными габаритами.

Ранее арсенал ведомства пополняли и другие разработки ижевских оружейников. Двадцать лет назад на службу поступил «Витязь-СН», а в последние годы перечень расширили пистолет Лебедева и автоматы АК-12.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20 в рамках госконтракта 2026 года. Специалисты предприятия улучшили конструкции затвора и возвратного механизма для расширения линейки используемых патронов.