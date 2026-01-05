Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Депутат Чаплин рассказал о серьезном увеличении декретных выплат в 2026 году
В 2026 году максимальная сумма выплат по беременности и родам составит 1,3 млн рублей, что позволит повысить уровень поддержки семей, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн рублей с 2026 года является результатом последовательной работы по укреплению системы социальной поддержки семей. Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном – рождении и воспитании ребенка», – заявил Чаплин ТАСС.
Он пояснил, что размер выплат зависит от обстоятельств: при стандартных родах сумма составит 955 836 рублей, при осложнениях – 1 065 074 рубля, а при рождении двух и более детей – 1 324 515 рублей.
Кроме основного пособия, беременные женщины и молодые матери смогут рассчитывать на дополнительные государственные выплаты, включая единовременные и ежемесячные пособия для семей с низким уровнем дохода.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Общественной палате предложили ввести отцовский капитал, а в Тюменской области отец десятерых детей в Тюменской области ушел в декрет.
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты. Социальный фонд России увеличил пособия и расширил меры поддержки матерей.