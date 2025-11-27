Социальный фонд России увеличил пособия и расширил меры поддержки матерей

Tекст: Вера Басилая

Программа поддержки охватывает мам на всех этапах подготовки к материнству и после рождения ребенка. Беременные женщины получают пособие по беременности и родам, которое зависит от заработка, а также могут рассчитывать на единое пособие, сумма которого варьируется в зависимости от дохода семьи. Максимальный размер выплаты по беременности и родам в 2025 году достигнет 794,4 тыс. рублей.

Студентки и аспирантки получили существенное увеличение выплат – теперь их пособие устанавливается на уровне регионального прожиточного минимума. В Краснодарском крае за 140 дней родов сумма составляет 86,6 тыс. рублей, а на Сахалине – 122,7 тыс. рублей. К ноябрю порядка 2 тыс. студенток воспользовались новым размером выплаты.

После рождения ребенка Социальный фонд перечисляет единовременное пособие – 26,9 тыс. рублей, а также оформляет материнский капитал. На первого ребенка женщины получили 690,3 тыс. рублей, а на второго – 912,2 тыс. рублей. С начала года более 582 тыс. российских семей получили соответствующие сертификаты, в том числе мамы из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.

Женщины в декретном отпуске получают ежемесячные выплаты на первого ребенка, а если в семье рождается второй или третий, поддержка предоставляется на каждого из них. Размер пособия составляет от 10,1 до 69 тыс. рублей, неработающие мамы также могут на него претендовать. При этом даже если мама выходит на работу до полутора лет ребенка, выплаты продолжаются весь срок назначения.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить размер пособия по уходу за ребенком с 40% до 75% среднего заработка.

В Госдуме отметили, что в 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет превысит 83 тыс. рублей в месяц.