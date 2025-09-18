Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал
Идею поддержать мужчин в многодетных семьях новым видом выплаты озвучил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», – поделился он с ТАСС.
Рыбальченко отметил, что размер выплаты должен превышать 1 млн рублей и финансироваться на федеральном уровне. По его мнению, если какие-либо регионы захотят внедрить такую поддержку дополнительно, это будет правильным шагом.
Представитель ОП предложил разрешить использовать отцовский капитал по аналогии с материнским, в том числе на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет для малоимущих семей, товары и услуги для детей-инвалидов, а также на накопительную пенсию одного из родителей.
В числе новых направлений он назвал приобретение многоместного семейного автомобиля и ремонт жилья.
Рыбальченко сделал акцент на том, что третий и последующие дети часто появляются в новых семьях, однако предложенная выплата должна предоставляться только при рождении трех и более детей в одной семье.
«Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране становится модным иметь трех и более детей. Государство развивает меры материальной и социальной поддержки многодетных семей.