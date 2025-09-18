В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

Tекст: Ирма Каплан

«Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», – поделился он с ТАСС.

Рыбальченко отметил, что размер выплаты должен превышать 1 млн рублей и финансироваться на федеральном уровне. По его мнению, если какие-либо регионы захотят внедрить такую поддержку дополнительно, это будет правильным шагом.

Представитель ОП предложил разрешить использовать отцовский капитал по аналогии с материнским, в том числе на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет для малоимущих семей, товары и услуги для детей-инвалидов, а также на накопительную пенсию одного из родителей.

В числе новых направлений он назвал приобретение многоместного семейного автомобиля и ремонт жилья.

Рыбальченко сделал акцент на том, что третий и последующие дети часто появляются в новых семьях, однако предложенная выплата должна предоставляться только при рождении трех и более детей в одной семье.

«Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», – сказал он.

