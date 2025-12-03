Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Твери

В Твери столкнулись две машины и автобус, пострадали пятеро, в том числе ребенок

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Твери на улице Новоторжская в районе дома 22 столкнулись два автомобиля и автобус ЛиАЗ. 35-летняя водитель Renault Sandero двигалась по второстепенной дороге и не предоставила преимущество автомобилю Saav под управлением 33-летнего мужчины, сообщает ГАИ Тверской области.

После столкновения Saav врезался в автобус ЛиАЗ. В результате аварии медицинская помощь понадобилась пятерым: 9-летнему пассажиру Renault Sandero, а также водителю и трем пассажирам Saav. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госпитализированные после крупного ДТП с автобусами в Нижегородской области находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Всего во вторник в аварии в Арзамасском районе на трассе М-12 пострадали 17 человек, из них 14 были госпитализированы.

Ранее в ДТП с автобусом на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области пострадали восемь человек.

За неделю до этого на трассе Торжок – Осташков в Тверской области шесть человек, включая пятерых детей, получили травмы.



