Грузия призвала Венесуэлу отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении отмечает, что признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии было сделано «с грубым нарушением норм международного права» и поэтому «должно быть отменено как незаконное решение».

В Тбилиси заявили, что «внимательно отслеживают события в Венесуэле и надеются на развитие процессов в лучших интересах народа этой страны».

По мнению МИД Грузии, «учитывая национальные интересы Грузии и в соответствие с принципами международного права» Венесуэла должна отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Ранее известный грузинский дипломат Константин Жгенти в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии