Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Грузия призвала Венесуэлу отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузинское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении отмечает, что признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии было сделано «с грубым нарушением норм международного права» и поэтому «должно быть отменено как незаконное решение».
В Тбилиси заявили, что «внимательно отслеживают события в Венесуэле и надеются на развитие процессов в лучших интересах народа этой страны».
По мнению МИД Грузии, «учитывая национальные интересы Грузии и в соответствие с принципами международного права» Венесуэла должна отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.
Ранее известный грузинский дипломат Константин Жгенти в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии