Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
В Тбилиси заговорили о возможном отзыве Венесуэлой признания Абхазии и Южной Осетии
Известный грузинский дипломат Константин Жгенти в субботу в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Константин Жгенти, ранее – посол Грузии в Италии, Узбекистане, Кувейте и ряде других стран, посоветовал МИД «возможно, уже сейчас начать работу с оппозицией Венесуэлы».
«Чтобы в будущем это привело к закрытию посольств», – отметил он.
Венесуэла признала в 2009 году независимость Абхазии и Южной Осетии вслед за Россией и Никарагуа. Затем это также сделали Науру и Сирия.
Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.