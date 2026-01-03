В Тбилиси заговорили о возможном отзыве Венесуэлой признания Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Константин Жгенти, ранее – посол Грузии в Италии, Узбекистане, Кувейте и ряде других стран, посоветовал МИД «возможно, уже сейчас начать работу с оппозицией Венесуэлы».

«Чтобы в будущем это привело к закрытию посольств», – отметил он.

Венесуэла признала в 2009 году независимость Абхазии и Южной Осетии вслед за Россией и Никарагуа. Затем это также сделали Науру и Сирия.

Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.