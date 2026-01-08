Грузия начала проверять сведения о своих гражданах на борту танкера Marinera

Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

Tекст: Тимур Шайдуллин

О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.