Грузия начала проверять сведения о своих гражданах на борту танкера Marinera
Информация о шести гражданах Грузии – членах экипажа задержанного США танкера Marinera («Маринеры») уточняется, заявило Агентство морского транспорта страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении Агентства морского транспорта отмечается, что проводится «уточнение фактических обстоятельств», связанных с задержанием танкера.
В частности, идентифицируется компания, которая наняла судно.
Также расположенное в Батуми Агентство морского транспорта «собирает информацию о грузинах – членах экипажа».
Отмечается, что сведения о членах экипажа – гражданах Грузии, в том числе капитане судна, поступили из «открытых источников».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.
Российский МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры».
Ранее представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации с танкером «Маринера».