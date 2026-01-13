Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.17 комментариев
Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways
В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.
Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.
Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.
