Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии

ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины
В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.
Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.
Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.
Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.
Economic Times сообщил о попытке вывоза технологий С-400 из России
О попытке пакистанской разведки ISI похитить из России секретные технологии систем С-400 пишет RT. По их данным, спецоперация предусматривала создание шпионской сети с целью кражи данных о разработках военных вертолетов и комплексов ПВО.
В материале издания говорится, что в результате контрразведывательных мероприятий в Петербурге силовики арестовали россиянина. В момент задержания он пытался вывести за границу документы, связанные не только с технологией С-400, но и с разработкой вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор», Ми-8АМТШ-ВА и другой информации о военно-транспортных машинах.
Подчеркивается, что российские технологии представляют интерес для иностранных спецслужб, а подобные попытки разведки фиксируются регулярно. ISI неоднократно проявляла интерес к современным военным комплексам, в частности к тем, которые используются индийскими ВВС.
Ранее в Тамбовской области задержали россиянина, который через Telegram передавал блогеру на Украине сведения о дислокации российских военных и отправлял деньги запрещенным организациям.
Также в столице задержали местного жителя, который собирал для спецслужб одной из натовских стран данные об оппозиционно настроенных россиянах.
Жителю Астрахани назначили 15 лет лишения свободы строгого режима за то, что он передавал украинской разведке сведения о стратегических объектах и готовил диверсии.
Депутат Милонов назвал наказание для напавших на машину с ребенком в Москве
В Москве автомобиль перегородил дорогу попутно движущемуся автомобилю, после чего из машины вышли трое мигрантов и начали наносить различные повреждения транспортному средству, что было зафиксировано записью регистратора. Молодые люди совершили нападение даже несмотря на то, что из якобы подрезавшего ранее их автомобиля мужчина кричал, что находится не один, а с ребенком.
«Вся страна в шоке от свинского поступка приезжих, которые решили спроецировать на нашу нормальную страну в нашем нормальном обществе свои феодальные взаимоотношения. Видишь ли, им показалось, что кто-то их подрезал и не соблюдал правила дорожного движения. Вместо того, чтобы вести себя цивилизованно, как люди, они повели себя не как люди, совершенно несмотря на предупреждение о том, что в машине находится ребенок – подонки просто устроили практически кровавую разборку посреди дороги», – говорит Милонов.
Он замечает, что вопрос о наказании гостей нашей страны за подобного рода проступки поднимается уже не в первый раз. Похожие ситуации уже случались ранее, поэтому для того, чтобы уменьшить их количество, следует наказывать людей по всей строгости закона. Кроме того, не исключены и методы общественного порицания.
«Если такие проступки совершают мигранты, то прежде чем гнать их поганой метлой из страны, нужно посадить их лет на 20, конфисковать все имущество, выгнать всех родственников, пожизненно запретить им здесь появляться. А уже потом, когда они отбудут наказание, выгнать», – считает депутат.
А если подобные поступки совершают граждане Российской Федерации, то их следует заснять на видео и пустить на билборде, чтобы все видели их лица и осуждали такое поведение. Причем транслировать данный контент собеседник рекомендует на той самой трассе, где как раз и произошел конфликт.
«Нужно показывать их кающиеся рожи, снятые при задержании. Потому что совершенно точно, что вести они себя будут совершенно по-другому, нежели при нападении. Это видео надо показывать, чтобы остатки их гордыни окончательно уничтожить. И другим будет точно неповадно. Никто не захочет такого позора», – заключил Милонов.
Ранее в Москве полиция задержала группу из трех 26-летних приезжих, преградивших путь и напавших на автомобиль с ребенком в салоне на одной из московских трасс. Поводом для дорожного конфликта могло стань неаккуратное вождение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Комиссия по этике на Украине призывала СМИ перестать оскорблять русских
Многие украинские издания регулярно используют пренебрежительные замены словосочетаний «российский военный» и «русский», передает РИА «Новости»
Первый секретарь национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами, чтобы мировое сообщество всерьез воспринимало украинские СМИ», сообщило издание «Страна».
Ранее украинская делегация в ЮНЕСКО стала писать слово «Россия» с маленькой буквы.
Федеральная служба безопасности предотвратила попытку военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».
По данным ФСБ, украинская сторона через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.
В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой »Кинжал« в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».
Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.
ФСБ подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции, однако подробности их роли не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мать опознала тело убитого в Испании пилота-перебежчика Кузьминова. Тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.
Украинская разведка считала российских летчиков приоритетной целью.
Экс-президент Франции Саркози после освобождения из тюрьмы сообщил о планах готовиться к апелляции
«Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель – доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», – приводит слова Саркози РИА «Новости».
Бывший президент выразил благодарность тем, кто оказывал ему поддержку в ходе заключения. Он подчеркнул, что получил множество писем и слов поддержки, которые, по его словам, помогли ему выдержать испытания заключения. После возвращения домой Саркози отметил, что был тронут откликами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела «Саркози – Каддафи». В понедельник суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.
В сентябре суд решил, что Саркози «позволил своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам, над которыми он имел власть», обращаться к ливийским властям «с целью получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии, чтобы добиться финансирования для проведения кампании» в 2007 году.
По словам мамы девочки Виктории, Оля проходила тестирование для детей переселенцев, комиссия посчитала, что ребенок не справился с заданиями.
При этом родители разговаривали с девочкой исключительно по-русски, девочка сама читает, пишет и даже сочиняет стихи на русском языке, перед тестированием школьница занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет русским языком.
Мама Оли Виктория ее муж и дети – русскоговорящие граждане Латвии, которые всю жизнь разговаривали на-русском языке.
«Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские! Когда у нас появились дети – мы общались с ними исключительно на русском языке, он для детей родной. Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», – рассказала «Регнум» Виктория.
Учителя возмутились, что девочка говорит только по-русски, и потребовали, чтобы Олю научили дома латышскому языку.
«Договориться не получилось, учитель заявила, что в ее обязанности не входит учить мою дочь латышскому языку. Абсурдная ситуация, учитывая, что ее специальность учитель латышского языка», – отметила мама Оли.
В итоге весь первый класс с русскоговорящим ребенком принципиально разговаривали по-латышски.
«С горем пополам, но Оля доучилась год и закончила первый класс», – рассказала Виктория.
В конце 2024 года Виктория вместе с мужем приняли решение переехать жить в Россию, чтобы никто не запрещал их детям знать русский язык и разговаривать на нем. По словам Виктории, семья также решила переехать из-за навязывания детям западных ценностей, гендерного воспитания.
«Весной 2025 мы подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали в Москву», – рассказала женщина.
По словам Виктории, сразу после переезда она начала собирать необходимые документы для оформления детей в учебные заведения. Младшую дочку без проблем взяли в детский сад, а Олю в школу не приняли.
Несколько раз отклоняли заявление о зачислении во второй класс московской школы из-за документов,
«Дочка с рождения говорит по-русски, но мы решили подстраховаться и наняли репетитора. Они несколько недель занимались с дочкой – репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать. Когда наше заявление наконец-то приняли – на 29 октября назначили тестирование», – рассказала Виктория.
Представитель школы сообщила, что для поступающих в классы со второго по 11- й класс будет два задания – письменное и устное.
По словам тех, кто тестировал ребенка, у девочки выявили недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе.
«Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? Я не понимаю! И ведь нигде нет разъяснений об этом тестировании: какие там задания, что требуется от детей!» – поделилась Виктория.
Женщина решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет. Пересдача теста назначена через три месяца.
«Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили. На днях я ездила в одну школу, где нам пообещали попробовать принять на обучение нашу дочь, но школе также пришлось писать заявление. Если его одобрят, то Оле снова придется проходить тестирование, и это случится не раньше, чем через месяц», – отмечает Виктория.
Ранее в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.
В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.
Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.
ФСБ сообщила об участии Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
По словам сотрудника ФСБ, Bellingcat, признанная в России нежелательной организацией, была задействована в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает ТАСС.
Он заявил, что при выходе на командира экипажа самолета разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat, которая подконтрольна CIS Великобритании.
Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб и отмечал, что организация использовалась именно для установления контакта с российскими военными.
Ранее стало известно что военная разведка Украины планировала отправить угнанный истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы потом при помощи ПВО его сбить.
Автор и ведущий проекта «Личный враг короля», первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой раскрыл сеть организаций, которые действуют в интересах Британии и НАТО в мировом информационном пространстве.
Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда
По его словам, это связано с нехваткой мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска через границу, передает ТАСС.
«Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», – заявил Кондратьев.
Он отметил, что обращение по поводу ситуации с паромом Sea Bridge уже направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.
Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.
Власти Краснодарского края посчитали преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.
В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам
Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.
«Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.
Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.
Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.
Операторы связи объявили о запуске периода охлаждения сим-карт для вернувшихся из-за границы
Операторы связи по требованию регуляторов запустили период охлаждения для сим-карт, чтобы повысить уровень безопасности и защищенности от беспилотников, передает Минцифры. Теперь при возвращении сим-карты на территорию России из-за рубежа абоненту потребуется подтвердить, что карта используется человеком, а не встроена в дрон.
На время ожидания подтверждения – до прохождения идентификации – мобильный интернет и смс на такой сим-карте будут временно блокированы. Новый механизм действует в тестовом режиме с 10 ноября.
Мера касается владельцев российских сим-карт, если устройство неактивно в течение 72 часов или возвращается из международного роуминга. Оповещение о блокировке отправляется в смс с инструкцией по восстановлению доступа – для снятия ограничений необходимо пройти авторизацию по ссылке с капчей или позвонить оператору и пройти идентификацию по телефону.
В Минцифры пояснили, что такие меры необходимы для защиты граждан, поскольку сим-карты с мобильным интернетом могут устанавливаться в вражеские дроны и использоваться для навигации. Временные блокировки призваны повысить общую защищенность от БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России подготовили перечень цифровых платформ, которые будут доступны даже при отключениях интернета по вопросам безопасности.
Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов для подобных ситуаций планируется обновлять еженедельно.
Он отметил, что после 15 лет в команде получил лишь 16-секундный ролик при прощании, передает РИА «Новости».
Вратарь отметил, что не испытывал интереса к эмоциям болельщиков и руководства в тот момент, когда принимал решение завершить выступления за сборную. «В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» – приводит слова футболиста издание Sport24.
Голкипер отыграл за сборную 111 матчей, занимает второе место по этому показателю, установив национальный рекорд по числу матчей на ноль – 48. Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года, а в составе национальной команды завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.
Сейчас Акинфееву 39 лет, он воспитанник ЦСКА и на протяжении всей карьеры играет за этот клуб, начиная с 2003 года. В составе «красно-синих» он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и столько же раз – Суперкубок страны, а также завоевал трофей Кубка УЕФА.
В мае Акинфеев подал заявку на товарный знак «Нога бога».
NYT: В городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр
По данным NYT, все мужчины призывного возраста из города Вилково либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации, передает Lenta.ru.
Город расположен у границы с Румынией и Молдавией, внешне напоминает Венецию благодаря развитой системе каналов, по которым заменяют традиционные улицы.
Мэр Вилково Матвей Иванов остается единственным мужчиной в городе. По его словам, женщины теперь повсюду в городе, они контролируют все сферы деятельности и «теперь здесь главные», что им нравится.
По данным издания, теперь весь персонал мэрии, кроме Иванова, составляют женщины.
Ранее пленный заявил о масштабной мобилизации людей с ограничениями по здоровью в Вооруженные силы Украины.
Военкомы на Украине похитили настоятеля православного храма, чтобы пополнить ряды ВСУ.
Сотрудники территориальных центров задержали водителя из кортежа Джоли, надеясь получить вознаграждение и избежать мобилизации.
Вооруженные силы Украины фиксируют рекордное количество дезертиров.
Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.
Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».
Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.
ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.
По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.
Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».
Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.
Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.
Минобрнауки изменило правила приема в вузы в 2026 году
Проект Минобрнауки предусматривает, что квоты на целевой прием будут указываться с конкретизацией заказчиков и выбранных программ обучения, передает «Российская газета». В тексте отмечено, что если на целевые места не поданы документы, их передадут сначала квоте участников спецоперации на Украине, а затем в общий конкурс.
Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам только при совпадении профиля выбранного учебного заведения с направлением, по которому они получили среднее профессиональное образование. В других случаях будет необходимо сдавать ЕГЭ.
В документе также предложено увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях, а также расширить перечень специальностей, где ЕГЭ по физике станет обязательным.
С 2026 года подать документы для поступления можно будет исключительно через сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» или непосредственно в приемной комиссии выбранного учебного заведения.
В мае в Госдуме поддержали инициативу об установлении лимитов на количество платных мест для студентов в российских университетах, которые начнут действовать с осени 2026 года.