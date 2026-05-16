Эрдоган назвал создание новой конституции потребностью для Турции
Анкара завершила подготовительный этап разработки нового основного закона, призванного заменить устаревший документ эпохи военного переворота.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность принятия нового основного закона для дальнейшего развития государства, передает РИА «Новости».
По его словам, действующая редакция, принятая в 1982 году, устарела и не соответствует текущим реалиям, несмотря на внесенные ранее поправки.
«Новая конституция – это уже не роскошь, а потребность, даже необходимость», – заявил президент в беседе с журналистами во время возвращения из Казахстана.
Глава государства отметил, что подготовительный этап уже завершен, и основные общественные запросы определены. Он призвал все политические силы страны отбросить предубеждения и объединиться для создания либеральной и всеобъемлющей конституции, которая получит поддержку всех слоев населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Партия справедливости и развития работает над проектом новой конституции для последующего вынесения на референдум.
Турецкий лидер назвал полноправное членство Анкары в Европейском союзе жизненно важным фактором для спасения Европы.