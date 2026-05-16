Эрдоган назвал создание новой конституции потребностью для Турции

Президент Турции Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции

Tекст: Мария Иванова

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность принятия нового основного закона для дальнейшего развития государства, передает РИА «Новости».

По его словам, действующая редакция, принятая в 1982 году, устарела и не соответствует текущим реалиям, несмотря на внесенные ранее поправки.

«Новая конституция – это уже не роскошь, а потребность, даже необходимость», – заявил президент в беседе с журналистами во время возвращения из Казахстана.

Глава государства отметил, что подготовительный этап уже завершен, и основные общественные запросы определены. Он призвал все политические силы страны отбросить предубеждения и объединиться для создания либеральной и всеобъемлющей конституции, которая получит поддержку всех слоев населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Партия справедливости и развития работает над проектом новой конституции для последующего вынесения на референдум.

Турецкий лидер назвал полноправное членство Анкары в Европейском союзе жизненно важным фактором для спасения Европы.