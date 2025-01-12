Эрдоган намекнул на возможное участие в президентских выборах

Эрдоган заявил о готовности баллотироваться на выборах в беседе с певцом Татлысесом

Tекст: Максим Попов

Президент Турции Реджеп Эрдоган намекнул на возможность своего участия в предстоящих президентских выборах, передает ТАСС. Такое заявление было сделано в провинции Шанлыурфа во время митинга, когда Эрдоган исполнял песню совместно с турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. После выступления Татлысес спросил у главы государства, готов ли он снова выдвинуться в качестве президента, на что получил ответ: «С вами я готов».

Турецкие СМИ трактовали это как завуалированный сигнал о намерении Эрдогана участвовать в новых президентских выборах. Ранее, весной 2023 года, Эрдоган указывал, что по окончании нынешнего срока в 2028 году он планирует передать власть новому поколению. Однако для повторного выдвижения ему потребуется изменение в конституции или объявление досрочных выборов.

Известно, что на данный момент партия справедливости и развития, правящая в Турции, отвергает возможность досрочных выборов. Однако она работает над новой конституцией, которую в будущем планирует вынести на референдум. Конкретные сроки завершения работы над документом пока не обозначены.

Напомним, Эрдоган занимает пост президента с 2014 года. Он был переизбран в 2018 году уже в условиях президентской системы. В 2023 году Эрдоган вновь участвовал в выборах, аргументируя это тем, что прежние конституционные положения обнулились при переходе к новой системе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 20 декабря Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе. Позднее издание Jerusalem Post сообщило, что Турция может объединиться с Сирией для войны с Израилем.