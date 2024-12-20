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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    20 комментариев
    20 декабря 2024, 14:14 • Новости дня

    Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии

    Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе.

    Турецкий лидер сделал заявление по поводу действий Израиля в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber. Эрдоган отметил, что западные страны, особенно США, должны предпринять меры для остановки израильской оккупации сирийских территорий, иначе это может привести к негативным последствиям для региона. Он подчеркнул необходимость выражения решительного несогласия с агрессией Израиля и напомнил о резолюции СБ ООН 242 от 1967 года, требующей ухода Израиля с оккупированных территорий.

    Эрдоган также коснулся вопроса функционирования дипломатических представительств России в Сирии, назвав это «богатством» для страны. По его словам, поддержка дипломатических контактов, в том числе с лидером сирийской оппозиции Ахмедом аш-Шараа, является важным шагом в укреплении доверия к новой администрации Сирии, сообщает Anadolu.

    На встрече с журналистами президент Турции подчеркнул необходимость снятия санкций с Сирии, наложенных в период руководства Башара Асада. Он считает, что это поможет восстановить разрушенную инфраструктуру и экономику страны. Эрдоган также выразил готовность Турции оказать помощь Сирии в решении энергетических проблем и активизировать торговлю между странами, что, по его мнению, будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

    Турция, по словам Эрдогана, планирует обеспечить возвращение до 1 млн сирийских беженцев, находящихся в настоящее время на территории республики, на добровольной основе. Эрдоган отметил, что Турция не выгоняет людей, но предлагает им вернуться на родину.

    В завершение Эрдоган подчеркнул необходимость разработки инклюзивной конституции и построения политической системы, которая станет основой будущей Сирии, и выразил уверенность в том, что сирийский народ сам решит свое будущее.

    Ранее Эрдоган на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил о необходимости сотрудничества с Евросоюзом для восстановления Сирии и борьбы с терроризмом.

    20 декабря 2024, 09:24 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию

    Израильский эксперт Ципис назвал возможную переброску российских сил из Сирии в Ливию мудрым и логичным шагом

    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Передислокация российских сил и вооружения из Сирии в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее издание WSJ сообщило о якобы вывозе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию.

    «Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку это ключевой регион, из которого можно контролировать Средиземноморский бассейн и весь Африканский континент. Если Россия, как сообщают СМИ, перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    При этом, как уточняет собеседник, появление информации о перебазировании сил не означает, что российской стороне не удалось прийти к соглашению по базам с новыми властями Сирии. «Правительство в Дамаске еще не сформировано, а те силы, которые контролируют республику, разношерстны. Вести в таких условиях конструктивный диалог сложно», – пояснил он.

    Кроме того, Ципис указал и на амбиции Анкары. «Турция постепенно захватывает территорию Сирии. Для местных группировок – это новый вызов», – уточнил эксперт. По его оценкам, на «разматывание этого клубка противоречий» в Арабской республике уйдут месяцы. На этом фоне, как считает спикер, Россия, «не тратя время, перебрасывает часть сил и вооружений на ливийский театр».

    Ципис напомнил, что в Ливии продолжается гражданская война, и Халифа Хафтар – союзник Москвы – будет рад принять на местных контролируемых им базах в том числе российские средства ПВО. Собеседник не исключает, что могут повториться сирийские события 2014 года, когда Россия фактически спасла режим Башара Асада.

    По мнению эксперта, Россия могла бы перебросить свои силы в Триполи и Бенгази. «Это два центральных города Ливии. Я думаю, военные базы рядом с ними могут быть предоставлены в распоряжение России. И это будет гостеприимный прием, поскольку в стране понимают, что Москва, не бросив Башара Асада, способна помочь и ливийскому руководству», – подчеркнул он.

    Как считает аналитик, было бы хуже, если бы СМИ сообщали о переброске Россией своих сил из Сирии домой. «В этом случае последствия для Ближнего Востока были бы крайне серьезными. Это стало бы победой глобального Запада, Израиля, повстанцев и исламистов. Но передислокация в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой», – заключил Ципис.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада.

    По информации источников WSJ, российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой.

    Как указывает газета, в настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Аналитики издания обратили внимание на то, что грузовой борт МЧС России дважды за неделю останавливался в Восточной Ливии по пути в Мали. При этом, как уточняет издание, Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) о будущем своих баз в Сирии. 

    WSJ напоминает, что Россия уже имеет присутствие в Ливии. В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук, а в последнем Москва рассматривала возможность модернизации своих объектов для размещения боевых кораблей. Однако аналитики полагают, что базы в Ливии не компенсируют полностью российской стороне «утрату Сирии».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. В группировке ХТШ заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

    Между тем в Евросоюзе сообщили о намерении поднять вопрос о закрытии российских баз в рамках диалога с новыми властями Сирии. По словам главы дипломатии ЕС эстонки Каи Каллас, ряд министров объединения и вовсе называют отказ Дамаска от «влияния» Москвы условием для дальнейших переговоров с Арабской республикой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать.

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    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    @ Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    17 декабря 2024, 21:25 • Новости дня
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) МИД Израиля указал на действия Турции, начиная с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах. «Турция систематически вторгалась на сирийскую территорию, и этот процесс начался с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах и продолжается по сей день. Турция создала прокси-зоны, где под ее контролем действуют вооруженные группировки, такие как Сирийская национальная армия», – говорится в сообщении.

    Израильское дипведомство заявило, что сейчас около 15% территории Сирии контролируется силами, поддерживаемыми Турцией. В этих районах используется турецкая валюта, работают турецкие банки и почтовые службы, подчеркнули в МИД еврейского государства.

    Израиль также обвинил Турцию в поддержке джихадистских сил против курдов в Сирии. «Последней страной, которая может говорить об оккупации в Сирии, является Турция», – заявили в ведомстве.

    Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

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    19 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    @ Ayal Margolin/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    «Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий.

    «Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что не знает, какие цели Израиль преследует в секторе Газа, но его действия заслуживают осуждения.

    «Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», – сказал Путин.                                             

    По его словам, РФ надеется, что Израиль когда-нибудь выйдет с территории Сирии, но сейчас он уходить не собирается.

    «Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», – сказал президент.

    Кроме того, Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава России не исключает операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в столицу Ирана Тегеран, этот шаг подтверждает успешное выполнение Россией своих целей в Сирии, заявил президент Владимир Путин.

    По словам российского лидера, изначально задачей России было предотвращение создания террористического анклава в Сирии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что за минувшие 10 лет Россия достигла поставленных целей, вложив значительные усилия в обеспечение стабильности в регионе.

    Президент отметил, что в результате операции удалось сохранить территориальную целостность Сирии и восстановить контроль над значительной частью страны. Также он подчеркнул важность сотрудничества с сирийским правительством и другими международными партнерами для поддержания устойчивого мира в регионе.

    Путин также выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс способствует улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, снижению напряженности и возвращению беженцев.

    Кроме того, президент заявил, что у России нет наземных войск на территории Сирии. Он подчеркнул, что российское военное присутствие в Сирии ограничивается наличием военных баз.

    «Наши военнослужащие действуют исключительно с территории баз и осуществляют те задачи, которые поставлены перед ними командованием», – отметил он.

    Путин также добавил, что Россия продолжает поддерживать сирийское правительство в его усилиях по восстановлению страны и нормализации ситуации.

    Помимо прочего, президент рассказал о событиях в сирийском Алеппо.

    «В Алеппо сдались 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск вместе с проиранскими подразделениями отошли без боя», – сообщил он.

    Путин подчеркнул, что Россия стремится к миру и стабильности в Сирии и поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта. Эти шаги, по мнению президента, направлены на деэскалацию напряженности в регионе.

    Также Путин отметил важность соблюдения всеми сторонами достигнутых договоренностей для поддержания мира и безопасности в Сирии.

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    20 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Одно из правительств Ливии отвергло идею вывода в страну сил России из Сирии

    Премьер одного из двух правительств Ливии Дбейба выступил против переброски в страну российских сил из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Глава так называемого Правительства национального единства Ливии Абдул Хамид Дбейба раскритиковал озвученную в СМИ идею переброски в Ливию российских сил из Сирии.

    Дбейба заявил, что в Ливии не станут принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу». «Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», – приводит его слова РБК со ссылкой на Bloomberg.

    При этом Дбейба подчеркнул, что его правительство готово к соглашениям с Россией, которые касаются образовательной сферы.

    В Ливии существуют два не признающих друг друга правительства: ПНЕ Дбейбы действует в Триполи; в Бенгази находится правительство Усамы Хаммада, которое наделил полномочиями заседающий на востоке страны парламент. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара, передает РИА «Новости».

    Кризис хотели урегулировать через всеобщие выборы, но в 2023 году истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого и должны были появиться избранные президент и парламент, передает ТАСС.

    Напомним, западные СМИ заявили, что Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    19 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк

    США разрешили Венгрии проводить платежи за газ через санкционный Газпромбанк

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

    США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить Будапешту продолжать платежи за газ, передает Интерфакс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил об этом решении в Нью-Йорке.

    Санкции против Газпромбанка были введены Минфином США 21 ноября 2024 года, что вызвало беспокойство в Будапеште по поводу возможного влияния на энергоснабжение страны. Сийярто ранее заявлял, что санкции США угрожают энергетической безопасности ряда стран Центральной Европы.

    18 декабря OFAC, подразделение Минфина США, опубликовало лицензию, разрешающую транзакции с Газпромбанком в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года. Исключение касается проектов, начатых до добавления банка в список SDN. Однако на новые проекты, такие как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии, лицензия не распространяется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

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    18 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей

    «Анадолу»: Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей

    Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкая компания STM Defence Technologies выиграла тендер на строительство двух кораблей для ВМС Португалии, что ознаменовало первый случай экспорта военных кораблей из Турции в страну ЕС и НАТО.

    Как сообщает агентство «Анадолу», Турция впервые экспортирует военные корабли в страну-член ЕС и НАТО. Два судна снабжения и материально-технической поддержки будут построены турецкой компанией STM для ВМС Португалии. STM выиграла тендер, обойдя ведущие мировые военно-морские компании, и станет генеральным подрядчиком строительства судов в Турции.

    Церемония подписания контракта между Турцией и Португалией прошла в Лиссабоне. На ней присутствовали высокопоставленные представители обоих государств, включая президента компании Defence Industries Халука Гергюна и командующего ВМС Португалии адмирала Энрике Гувейя-э-Мело. Гергюн подчеркнул, что сотрудничество с союзниками по НАТО является для Турции приоритетом. «Эти корабли помогут португальским ВМС более эффективно действовать на море», – заявил он в ходе церемонии.

    Гергюн также отметил, что контракт с Португалией означает не только приобретение новой военной техники, но и открытие более широких отношений. Турция готова поддержать португальские ВМС, делясь своими знаниями и технологиями для повышения боеготовности и роста флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бутылка шампанского не разбилась о корвет «Гетман Иван Выговский» во время церемонии спуска на воду в Турции, а Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого.

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    19 декабря 2024, 10:04 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Йемену

    Al Jazeera: Израиль нанес авиаудары по Йемену, погибли не менее девяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    Серия израильских авиаударов по Йемену привела к гибели девяти человек и разрушению ключевых объектов инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

    По данным Al Jazeera, в результате израильских авиаударов по Йемену погибли по меньшей мере девять человек. Эти удары стали ответом на запуск ракеты, произведенный хуситами в сторону Израиля.

    Целями атак стали электростанции, порт и нефтяной объект в городах Ходейда и Сана. Израильская армия заявила, что удары были направлены по «военным целям» хуситов, расположенным на западном побережье и в глубине Йемена. По данным армии, эти объекты используются силами хуситов для проведения военных операций. Основной медиаканал хуситов Al Masirah TV сообщил, что семь человек погибли при атаке на порт ас-Салиф, а остальные – в ходе двух ударов по нефтяному комплексу в Рас-Иса, который также находится в провинции Ходейда.

    Al Masirah TV также уточнил, что израильские силы нанесли четыре удара по порту и два по нефтяному объекту. В дополнение к этому, целью атак стали две центральные электростанции, расположенные к югу и северу от столицы Йемена, Саны.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Кроме того они осуществили атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

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    20 декабря 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ предсказала обострение соперничества Израиля и Турции

    WSJ: Израиль и Турция столкнутся в борьбе за влияние на Ближнем Востоке

    WSJ предсказала обострение соперничества Израиля и Турции
    @ IMAGO/Sascha Steinach/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль и Турция готовятся вступить в ожесточенное соперничество за влияние на Ближнем Востоке после падения режима в Сирии, что усугубляет и без того напряженные отношения между двумя странами, отмечает WSJ.

    Обострение соперничества между Израилем и Турцией в связи с ситуацией в Сирии прогнозирует The Wall Street Journal.

    После краха сирийского режима влияние Ирана на Ближнем Востоке значительно ослабло, что создало новые условия для усиления позиций Израиля и Турции. Однако теперь эти две страны, обе являющиеся союзниками США, сталкиваются с обострением напряженности между собой, отмечает издание.

    Во время войны в Газе отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки. Теперь их соперничество переносится на сирийскую территорию и за ее пределы. Израиль и Турция, каждый преследуя свои стратегические интересы, становятся прямыми соперниками в регионе.

    Ослабление режима в Дамаске открыло новые горизонты для турецких исламистов, приблизившихся к границам Израиля. Это, в свою очередь, создает новую динамику в регионе, где обостряется борьба за влияние, и обе страны стремятся укрепить свои позиции на фоне изменяющейся геополитической картины Ближнего Востока.

    Накауне президент России Владимир Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    Израиль ранее обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот. Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

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    19 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    Турция отказалась от операции в Сирии при условии решения курдской проблемы

    Турция не будет вмешиваться в Сирию при полном контроле новых властей над курдами

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция против курдских сил в Сирии не состоится, если новые власти страны смогут решить проблему с контролем над территориями, где проживают курды.

    Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Сирии, если новые власти страны возьмут под полный контроль все территории, включая районы проживания курдов, передает ТАСС. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. Он подчеркнул, что серьезной угрозой для Турции остается расширение Рабочей партии Курдистана в Сирии.

    Фидан отметил, что с приходом новой администрации в Дамаске, вопросы безопасности и контроля над территорией становятся их прямой ответственностью. В связи с этим, Турция не видит необходимости вмешиваться, если сирийские власти справятся с данной задачей. Также Фидан выразил надежду, что сирийские беженцы смогут добровольно вернуться домой, если ситуация стабилизируется.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Турция наращивает военное присутствие вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Однако Фидан заверил, что Анкара не намерена сохранять свое присутствие в Сирии, если угрозы миграции и терроризма будут устранены.

    Турция уже проводила военные операции на территории Сирии для создания зоны безопасности вдоль границы. В 2019 году была проведена операция «Источник мира», в результате которой была создана зона безопасности в провинциях Хасеке и Ракка. Ранее операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» привели к созданию аналогичных зон в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе на севере Сирии под контролем американских войск, об этом заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди здесь. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой. США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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    17 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Стало известно о возможности отправки военных США в Сирию

    Госдеп: США изучают возможность отправки военных в Сирию

    Tекст: Мария Иванова

    США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    США рассматривают возможность отправки своих военных в Сирию, сообщает ТАСС.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что на данный момент в Сирии находятся только американские военнослужащие, входящие в состав коалиционных сил. По словам Миллера, США продолжают оценивать ситуацию и изучают, когда может наступить подходящий момент для отправки дополнительных военных, чтобы участвовать в различных задачах, включая реализацию принципов, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном.

    Совместное заявление стран, включающих США, Британию, Германию и другие, распространенное Госдепом 14 декабря, подчеркивает, что переходный политический процесс в Сирии должен осуществляться под руководством сирийцев. Этот процесс должен привести к созданию инклюзивного и представительного правительства. Заявление также выражает поддержку мандата специального посланника ООН и призывает расширить присутствие ООН в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами. Он отмечал, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    Между тем, как писала газета The Washington Post, сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    20 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Турция получила исключение для Газпромбанка от США

    США предоставили Турции исключение для Газпромбанка на оплату российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа, несмотря на санкции, введенные в ноябре.

    Турция получила исключение от Соединенных Штатов для Газпромбанка на оплату российского газа, сообщает ТАСС.

    Телеканал NTV, ссылаясь на главу Минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара, подтвердил, что Турция получила возможность продолжать расчеты за газ через Газпромбанк.

    Алпарласлан Байрактар заявил: «Турция будет продолжать оплату за газ через Газпромбанк».

    Это исключение стало важным шагом после введенных в конце ноября санкций США против Газпромбанка, через который проходят иностранные платежи за российский газ и нефть.

    После введения санкций Турция выразила обеспокоенность и заявила, что они негативно сказываются на ней. В связи с этим страна обратилась к США с просьбой сделать исключение для Газпромбанка, чтобы избежать перебоев в поставках российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара подала Вашингтону заявки на вывод Газпромбанка из-под санкций.

    Между тем американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк для обеспечения энергетической безопасности.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями не только через счет в Газпромбанке, но и в других банках.

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    18 декабря 2024, 00:33 • Новости дня
    Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии

    Курдская коалиция СДС предложила создать зону в Кобани под контролем американских военных

    Tекст: Вера Басилая

    Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе (Кобани) на севере Сирии под контролем американских войск, заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди.

    Военный руководитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлюм Абди предложил создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе, известном как Кобани, на севере Сирии, данная инициатива направлена на снижение напряженности на границе с Турцией и обеспечение безопасности региона, передает ТАСС.

    Абди подчеркнул, что курды сохраняют приверженность режиму прекращения огня и готовы создать демилитаризованную зону, чтобы устранить озабоченность Турции по поводу безопасности ее границ. Он заявил, что зона будет находиться под контролем американских военных, которые сформируют отряды для ее охраны.

    Ранее представитель курдской СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии.

    Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.

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