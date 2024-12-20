Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Эрдоган призвал США остановить Израиль в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе.
Турецкий лидер сделал заявление по поводу действий Израиля в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber. Эрдоган отметил, что западные страны, особенно США, должны предпринять меры для остановки израильской оккупации сирийских территорий, иначе это может привести к негативным последствиям для региона. Он подчеркнул необходимость выражения решительного несогласия с агрессией Израиля и напомнил о резолюции СБ ООН 242 от 1967 года, требующей ухода Израиля с оккупированных территорий.
Эрдоган также коснулся вопроса функционирования дипломатических представительств России в Сирии, назвав это «богатством» для страны. По его словам, поддержка дипломатических контактов, в том числе с лидером сирийской оппозиции Ахмедом аш-Шараа, является важным шагом в укреплении доверия к новой администрации Сирии, сообщает Anadolu.
На встрече с журналистами президент Турции подчеркнул необходимость снятия санкций с Сирии, наложенных в период руководства Башара Асада. Он считает, что это поможет восстановить разрушенную инфраструктуру и экономику страны. Эрдоган также выразил готовность Турции оказать помощь Сирии в решении энергетических проблем и активизировать торговлю между странами, что, по его мнению, будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.
Турция, по словам Эрдогана, планирует обеспечить возвращение до 1 млн сирийских беженцев, находящихся в настоящее время на территории республики, на добровольной основе. Эрдоган отметил, что Турция не выгоняет людей, но предлагает им вернуться на родину.
В завершение Эрдоган подчеркнул необходимость разработки инклюзивной конституции и построения политической системы, которая станет основой будущей Сирии, и выразил уверенность в том, что сирийский народ сам решит свое будущее.
Ранее Эрдоган на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил о необходимости сотрудничества с Евросоюзом для восстановления Сирии и борьбы с терроризмом.