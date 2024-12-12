Эрдоган подчеркнул важность участия ЕС в восстановлении Сирии и борьбе с терроризмом

Tекст: Денис Тельманов

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Анкаре, где обсудил ситуацию в Сирии, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что последние события в этой стране подчеркивают правильность гуманитарной и сознательной внешней политики Турции.



Эрдоган заявил о необходимости сотрудничества со странами Евросоюза в восстановлении Сирии, акцентировав внимание на борьбе с терроризмом и реформировании существующих институтов в арабской стране. По его словам, такое взаимодействие является важным шагом для достижения стабильности в регионе.

Турецкий лидер также указал на значимость скоординированных усилий международного сообщества для успешного восстановления Сирии и подчеркивал необходимость реформ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ* (запрещена в РФ) усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу. Фидан также заявил, что международные организации и правительства стран поддержали предложенные Турцией принципы политического урегулирования в Сирии, направленные на решение ключевых проблем региона.