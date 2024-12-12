Курдский генерал предупредил о риске возрождения ИГИЛ

Курдский генерал заявил, что действия США в Сирии приведут к возрождению ИГИЛ

Tекст: Мария Иванова

Генерал Мазлум Кобани, командующий курдскими силами в Сирии, обвинил Соединенные Штаты в том, что они оставляют своих курдских союзников без поддержки в критический момент. Как отмечает The New York Times, это может привести к возрождению Исламского государства* (ИГИЛ*), особенно на фоне политической нестабильности в Сирии.

Курдские силы играли ключевую роль в борьбе США и их союзников против ИГИЛ, однако недавние действия Турции и поддерживаемых ею групп ставят под угрозу мир, достигнутый с такими усилиями. В последние дни курды подверглись нападению со стороны турецких беспилотников и военных сил в районах Манбидж и Кобани.

Генерал Кобани отметил, что из-за необходимости защищать свои позиции на передовой курды вынуждены отвлекать силы от охраны тюрем, где содержатся более 9 тыс. бойцов ИГИЛ. «Это создает вакуум, который может быть использован ИГИЛ и другими игроками», – сказал он.

США, которые до сих пор не приняли твердую позицию по защите курдов от атак, оказывают лишь ограниченную военную поддержку. Генерал Кобани заявил, что помощь ограничивается наблюдением с дронов и посредничеством в переговорах между курдами и другими группами.

На фоне эскалации конфликта между курдами и поддерживаемыми Турцией группами две страны НАТО – США и Турция – оказываются в сложной ситуации. Американские войска все еще остаются в Сирии, продолжая работу с курдами, однако их численность ограничена.

Напомним, в ночь на четверг курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии».

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