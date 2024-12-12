  • Новость часаПентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
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    Передел Сирии перерастает в резню
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда под либерально-демократическими силами по всему миру шатается кресло, тут же начинается вой про угрозу демократии, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    12 декабря 2024, 01:57 • Новости дня

    Курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии

    Курдские СДС приняли американский MQ-9 Reaper за турецкий беспилотник и сбили его

    Tекст: Антон Антонов

    Курдские «Силы демократической Сирии» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией, приняв его за турецкий дрон, сообщило американское издание Air & Space Forces Magazine.

    «Инцидент произошел из-за огня со стороны партнерских сил, которые действовали в регионе и ошибочно посчитали, что беспилотник представляет угрозу», – приводит ТАСС слова источника Air & Space Forces Magazine.

    Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх подтвердила потерю дрона, но не уточнила причины происшествия. Сингх также воздержалась от ответа на вопрос относительно предоставления США средств противовоздушной обороны формированиям СДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    11 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии

    Фидан: Страны ЕС, ООН и Ближнего Востока поддержали принципы Турции по Сирии

    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии
    @ AHMED JALIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международные организации и правительства стран поддержали предложенные Турцией принципы политического урегулирования в Сирии, направленные на решение ключевых проблем региона.

    Фидан заявил, что международное сообщество поддерживает подход Анкары к политическому урегулированию в Сирии, сообщает ТАСС. Он отметил, что Турция активно сотрудничает с международными организациями и представителями различных стран, включая Европейский союз и ООН, чтобы обеспечить быструю реакцию на экономические и социальные проблемы в Сирии.

    Фидан подчеркнул, что Турция стремится к созданию в Сирии условий, где отсутствуют терроризм и угрозы соседним странам, а также уважаются права всех меньшинств. Он заявил, что это должна быть страна, в которую возвращаются беженцы, и где каждый может чувствовать себя в безопасности. Также важным аспектом является обеспечение имущественных прав граждан.

    Министр заверил, что сформулированные Турцией принципы нашли полную поддержку среди ее международных партнеров. Фидан добавил, что пока властные структуры в Дамаске действуют в соответствии с этими принципами, международное сообщество будет продолжать поддерживать предложенную Турцией концепцию урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвиняя его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии; Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.

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    11 декабря 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада

    Reuters: Вашингтон оставит войска в Сирии после падения режима Асада для борьбы с ИГИЛ

    Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американские войска останутся в Сирии после падения режима Башара Асада в рамках миссии по борьбе с терроризмом, сосредоточенной на уничтожении боевиков ИГИЛ, пишет Reuters.

    Американские войска останутся на территории Сирии после падения режима президента Башара Асада, сообщает Reuters. Об этом заявил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что присутствие американских сил в Сирии направлено на борьбу с исламистами группировки «Исламское государство».

    Файнер отметил, что войска США находятся в Сирии уже более десяти лет с целью борьбы с ИГИЛ, и подчеркнул, что Америка продолжает придерживаться этой миссии. На вопрос о том, останутся ли американские войска в Сирии, Файнер ответил утвердительно. В 2014 году «Исламское государство» захватило обширные территории Сирии и Ирака, но было выбито оттуда коалицией под руководством США к 2019 году.

    После захвата Дамаска сирийскими повстанцами и бегства Асада в Россию Вашингтон рассматривает свое военное присутствие как защиту от возможной нестабильности. Остается неясным, как новые сирийские власти будут относиться к присутствию американских войск. США по-прежнему считают террористической организацией суннитскую группу «Хайят Тахрир аш-Шам», которая играла ключевую роль в свержении Асада.

    Файнер также сообщил, что нет никаких формальных изменений в политике США по отношению к террористическим группам. Он отметил, что Вашингтон будет следить за действиями этих групп, чтобы оценить их намерения. Кроме того, администрация Байдена поддерживает контакт с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, информируя ее о событиях в Сирии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в Сирии, несмотря на драматическую обстановку.

    Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, оставив их до падения режима Башара Асада.

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

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    11 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    NYT: Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния
    @ REUTRERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Боевики и местные жители обнаружили таблетки бензодиазепина в президентском дворце Асада, передает РБК со ссылкой на New York Times. Это лекарство обычно выписывается для лечения тревоги и бессонницы.

    Помимо лекарств, в кабинете экс-президента находилось множество книг и различных документов. Среди найденного выделяются «История российских вооруженных сил», карта северо-восточной Сирии и биография самого Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Он отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    11 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Bloomberg заявил о «крахе» стратегии России в Африке из-за Сирии

    Bloomberg: Потеря базы Хмеймим ослабит возможности России в Африке

    Tекст: Мария Иванова

    Крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, через которую Москва осуществляет транспортировку военных и персонала в страны Африки, такие как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, усиливая влияние на континенте, отмечает Bloomberg.

    Крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, которая используется для обеспечения влияния России на Африку, пишет Bloomberg. С помощью этой базы Россия отправляет персонал и военное снаряжение в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В частности, это помогло Москве восстановить часть влияния времен холодной войны, особенно в таких странах, как Центрально-Африканская Республика и Судан, отмечает агентство.

    Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе играют ключевую роль в поддержке операций России в Африке. Однако после краха сирийского режима вся сеть, поддерживающая российские операции на континенте, может потребовать серьезной перестройки. Как отмечает Анас эль-Гомати, директор института Sadeq в Ливии, без надежного «воздушного моста» российская способность проецировать мощь в Африке окажется под угрозой.

    Несмотря на наличие четырех авиабаз в Ливии, их удаленность и ограничение воздушного пространства в Европе делают их мало пригодными для новой стратегии, отметил эль-Гомати. Руководитель центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов заявил, что потеря Хмеймима была бы значительной утратой для российских операций в Африке. Все поставки шли через эту базу, что особенно важно для страны без порта, такой как Центрально-Африканская Республика.

    С 2018 года Москва стремится восстановить влияние в Африке, отправив группу Вагнера для защиты президента Центрально-Африканской Республики. И несмотря на угрозы, представители африканских правительств уверены, что Россия найдет способы продолжать поддержку, возможно, используя Ливию или порты в Камеруне и Конго.

    Фидель Гоуанжика, советник президента Центрально-Африканской Республики, подчеркнул, что страна готова помочь Кремлю в отправке грузов и солдат. Представитель правительства Нигера Ибрагим Хамиду также заявил, что падение режима Асада не изменит отношения с Россией. Однако, как отмечает Ульф Лессинг из фонда Конрада Аденауэра, Россия столкнется с серьезными трудностями в поддержании своих операций в Африке.

    Напомним, российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией.

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

    Ситуация в Сирии остается драматической, Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан, сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    11 декабря 2024, 11:27 • Новости дня
    Сирийская оппозиция обещала рассмотреть судьбу российских баз в стране

    Сирийские власти решили рассмотреть судьбу российских и американских военных баз в стране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России, учитывая интересы сирийского народа и России, сообщил сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш.

    Аллуш отметил, что вопрос российских военных баз будет рассмотрен новыми властями с точки зрения интересов сирийского народа и России. Аллуш подчеркнул, что решение будет принято в интересах суверенитета Сирии, передает ТАСС.

    Он также заявил, что народ Сирии сам будет решать вопрос о присутствии американских военных в стране. Он выразил надежду на то, что Сирия станет страной локального и глобального мира без иностранных военных баз.

    Ранее издание WP сообщало, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии.

    Судьба российских военных баз остается неясной на фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии.

    В Госдепе США заявили, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии.

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    11 декабря 2024, 11:45 • Новости дня
    Оппозиционер Аллуш: Сирия не станет исламским государством

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш заявил, что проект исламской уммы не подходит для сирийского народа, подчеркнув важность строительства государства, возвращения беженцев и налаживания отношений на основе невмешательства и уважения международного права.

    Он заявил ТАСС, что проект построения исламского государства не подходит сирийскому народу. «Проект исламской уммы не подходит сирийскому народу и вреден для него», – подчеркнул Аллуш.

    Помимо этого, политик отметил стремление Сирии наладить отношения с другими странами на принципах невмешательства. Он подчеркнул, что основными задачами являются строительство стабильного государства и возвращение беженцев.

    Аллуш также выразил желание Сирии сотрудничать с мировым сообществом на принципах уважения международного права и призвал международное сообщество помочь в восстановлении страны. «Мы в свободной Сирии приветствуем сотрудничество на принципах уважения международного права со всеми и надеемся, что каждый внесет свой вклад в ее восстановление», – добавил он.

    В Сирии было сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, а исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед аль-Башир заявил о своих планах.

    Конституция Сирии должна быть подготовлена за полгода, а переходный процесс должен завершиться через 18 месяцев с проведением референдума и выборов под наблюдением ООН.

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    11 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию в Сирии драматичной

    Захарова заявила о драматической ситуации в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуация в Сирии остается драматической, Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в эфире своей программы на радио Sputnik охарактеризовала ситуацию в Сирии как драматическую. Она подчеркнула, что важно не допустить перехода ситуации в тотально трагическую, так как уже сейчас хватает трагедий, среди которых раненые и убитые с обеих сторон. «Вы не назовете ни одного года, когда ситуация вокруг этой страны была стабильной», – заявила Захарова, отмечая, что Сирия является богатым ресурсами регионом и пересечением интересов.

    Захарова также подчеркнула, что Россия поддерживает контакты с различными силами в Сирии, делая все необходимое для обеспечения безопасности своих граждан, включая специалистов, военных, дипломатов и журналистов.

    «Наш главный приоритет – безопасность наших граждан. РФ находится в контактах с представителями различных сил на земле», – отметила она. Захарова также добавила, что любые заявления должны соотноситься с безопасностью граждан, чтобы не провоцировать дальнейшее разжигание конфликта.

    Ранее WP сообщала, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, использовавшиеся для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией, оставив их до падения режима Башара Асада.

    Экс-президент Сирии Башар Асад лично принял решение оставить пост, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед аль-Башир.

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    11 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Захарова: Россия учтет действия ХТШ для исключения из террористического списка

    Захарова: Россия ориентируется на конкретные дела ХТШ для возможного исключения из террористического списка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет оценивать поступки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) при рассмотрении вопроса об исключении ее из списка террористических организаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что важно ориентироваться на конкретные проявления деятельности организации, а не абстрактные теории, передает ТАСС. «Это вполне конкретные вещи, которые и будут подразумевать конкретную их оценку», – заявила Захарова.

    Ранее руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещенной в России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что эта группировка может стать одним из главных игроков в дележе власти в новой Сирии.

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    11 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии

    Хаменеи обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии&#8205;&#8205;

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время обращения заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением о том, что США и Израиль спланировали военный переворот в Сирии, передает ТАСС. Хаменеи подчеркнул, что к заговору присоединилась также одна из соседних с Сирией стран.

    «Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов», – цитирует слова Хаменеи телеканал CNN. Он отметил, что у Ирана имеются доказательства этого заговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал раздел Сирии, что вызвало серьезные изменения в регионе, а поражение Ирана в Сирии создало новые вызовы для России, учитывая, что свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана.

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    11 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.

    Избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match заявил, что урегулирование конфликта на Украине станет его приоритетной задачей, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность решения проблемы Украины с Россией, отметив, что она требует более сложного подхода, чем ситуация на Ближнем Востоке. Трамп также подчеркнул намерение поддерживать отношения с Францией в сфере обороны и обсуждать с ней украинский вопрос. Он отметил встречу с Владимиром Зеленским, которую описал как «хорошую беседу».

    8 декабря Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, однако оставил без комментариев заявление о готовности Киева заключить соглашение с Москвой. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец украинскому конфликту, но отметил, что объем поддержки Киева со стороны США может измениться после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

    В другой части интервью Трамп заявил, что сирийцам придется справляться с кризисом без помощи Запада, включая США и Францию. По его словам, ситуация в Сирии не является «американской войной». Недавно вооруженные оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в Дамаск, после чего Башар Асад покинул страну, передав власть мирным путем.

    Напомним, накануне Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social картинку, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины и намекающую на присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Также сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Между тем во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая их важность вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщают СМИ.

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    11 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Hurriyet: Переходный процесс в Сирии будет завершен за 18 месяцев

    Hurriyet сообщила об этапах переходного процесса в Сирии сроком в 18 месяцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийская Конституция будет подготовлена за полгода, а переходный процесс завершится через 18 месяцев, что предусматривает проведение референдума и выборов под наблюдением ООН.

    В Сирии в течение шести месяцев будет подготовлена новая конституция. После этого планируется провести референдум для ее утверждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. В это время также будет проведена перепись населения и обновление списков избирателей.

    Как говорится в публикации, в соответствии с новой конституцией будут сформированы новые политические партии. Под наблюдением ООН состоятся выборы, по итогам которых избранная партия получит управление. Таким образом временная администрация прекратит свое существование, а процесс перехода завершится через 18 месяцев.

    Huriyet отмечает, что после завершения всех этапов, управление Сирией перейдет к партиям, которые будут избраны сирийцами, что даст возможность для формирования стабильного политического будущего страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии сформировали временное правительство. Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии.

    Оппозиция ранее  захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

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    11 декабря 2024, 08:01 • Новости дня
    Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов в Москву

    Sham Wings возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийская авиакомпания Sham Wings снова начала продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно, однако окончательное решение о возобновлении полетов зависит от авиационных властей Сирии.

    Сирийская авиакомпания «Sham Wings» возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно, сообщает ТАСС. Представитель перевозчика отметил, что окончательное решение о возобновлении полетов будет приниматься авиационными властями Сирии.

    На данный момент доступны билеты на рейсы из Дамаска в Москву 18 декабря и обратно 19 декабря. Время в пути между городами составляет пять часов 15 минут. Стоимость билета эконом-класса из Дамаска до московского аэропорта Шереметьево составляет 77 тыс. 383 рубля, а из Москвы в Дамаск – 44 тыс. 679 рублей. Рейсы планируются по средам в Москву и по четвергам обратно.

    Другой сирийский перевозчик, «Сирийские авиалинии», также рассматривает возможность возобновления полетов с 18 декабря, однако их ближайший рейс в Москву запланирован на 29 декабря, и все билеты на него уже раскуплены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря, в Сирии сформировали временное правительство, а Мухаммед аль-Башир стал его главой.

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    11 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Песков: Россия в свое время выполнила свою миссию в Сирии

    Песков: Россия в 2015 году помогла Сирии стабилизировать ситуацию и победить террористов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия сделала все необходимое для обеспечения стабильности в регионе.

    «Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Далее, по словам Пескова, руководство Сирии, возглавляемое Башаром Асадом, продолжило развитие страны самостоятельно. Однако он отметил, что события привели к текущему положению дел, и сейчас необходимо учитывать актуальные реалии на местах.

    Официальный представитель Кремля также сообщил, что вопрос о числе российских военнослужащих в Сирии остается прерогативой Минобороны, поскольку Кремль не располагает точной информацией. «Это могут сказать вам только наши военные», – добавил Песков.

    Москва продолжает внимательно отслеживать происходящее в Сирии и поддерживать контакты с новыми властями. Это необходимо из-за присутствия российских объектов и людей в регионе. Песков выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и приведение ее в законное русло, отметив важность продолжения взаимодействия с теми, кто контролирует ситуацию на земле.

    Ранее сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш сообщил о намерении новых властей Сирии обсудить судьбу российских военных баз с учетом интересов сирийского народа и России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в условиях драматической ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая существует возможность сохранения российских военных баз в Сирии.

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