Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии
Курдские СДС приняли американский MQ-9 Reaper за турецкий беспилотник и сбили его
Курдские «Силы демократической Сирии» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией, приняв его за турецкий дрон, сообщило американское издание Air & Space Forces Magazine.
«Инцидент произошел из-за огня со стороны партнерских сил, которые действовали в регионе и ошибочно посчитали, что беспилотник представляет угрозу», – приводит ТАСС слова источника Air & Space Forces Magazine.
Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх подтвердила потерю дрона, но не уточнила причины происшествия. Сингх также воздержалась от ответа на вопрос относительно предоставления США средств противовоздушной обороны формированиям СДС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.