Курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии

Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада

Reuters: Вашингтон оставит войска в Сирии после падения режима Асада для борьбы с ИГИЛ

Tекст: Мария Иванова

Американские войска останутся на территории Сирии после падения режима президента Башара Асада, сообщает Reuters. Об этом заявил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что присутствие американских сил в Сирии направлено на борьбу с исламистами группировки «Исламское государство».

Файнер отметил, что войска США находятся в Сирии уже более десяти лет с целью борьбы с ИГИЛ, и подчеркнул, что Америка продолжает придерживаться этой миссии. На вопрос о том, останутся ли американские войска в Сирии, Файнер ответил утвердительно. В 2014 году «Исламское государство» захватило обширные территории Сирии и Ирака, но было выбито оттуда коалицией под руководством США к 2019 году.

После захвата Дамаска сирийскими повстанцами и бегства Асада в Россию Вашингтон рассматривает свое военное присутствие как защиту от возможной нестабильности. Остается неясным, как новые сирийские власти будут относиться к присутствию американских войск. США по-прежнему считают террористической организацией суннитскую группу «Хайят Тахрир аш-Шам», которая играла ключевую роль в свержении Асада.

Файнер также сообщил, что нет никаких формальных изменений в политике США по отношению к террористическим группам. Он отметил, что Вашингтон будет следить за действиями этих групп, чтобы оценить их намерения. Кроме того, администрация Байдена поддерживает контакт с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, информируя ее о событиях в Сирии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в Сирии, несмотря на драматическую обстановку.

Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, оставив их до падения режима Башара Асада.

В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.