Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии

Фидан: Страны ЕС, ООН и Ближнего Востока поддержали принципы Турции по Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фидан заявил, что международное сообщество поддерживает подход Анкары к политическому урегулированию в Сирии, сообщает ТАСС. Он отметил, что Турция активно сотрудничает с международными организациями и представителями различных стран, включая Европейский союз и ООН, чтобы обеспечить быструю реакцию на экономические и социальные проблемы в Сирии.

Фидан подчеркнул, что Турция стремится к созданию в Сирии условий, где отсутствуют терроризм и угрозы соседним странам, а также уважаются права всех меньшинств. Он заявил, что это должна быть страна, в которую возвращаются беженцы, и где каждый может чувствовать себя в безопасности. Также важным аспектом является обеспечение имущественных прав граждан.

Министр заверил, что сформулированные Турцией принципы нашли полную поддержку среди ее международных партнеров. Фидан добавил, что пока властные структуры в Дамаске действуют в соответствии с этими принципами, международное сообщество будет продолжать поддерживать предложенную Турцией концепцию урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвиняя его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии; Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.