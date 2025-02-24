Эрдоган: ЕС может выйти из тупика только с помощью Турции

Эрдоган: Только Турция может спасти ЕС из тупика, в котором он оказался

Tекст: Дарья Григоренко

Президент Турции отметил, что недавние события в Сирии и на Украине подтверждают необходимость ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. Эрдоган подчеркнул, что только Турция способна вывести Европейский Союз из текущего кризиса, и подчеркнул важность полной интеграции Турции в сообщество. «Европейский Союз должен как можно скорее признать этот факт, и это будет только на пользу ему», – заявил он, передает CNN Turk.

Турецкий президент добавил, что страна стремится продвигать процесс своего членства в ЕС. По его словам, если будет продемонстрирована необходимая политическая воля, то можно будет достичь ощутимых результатов в короткие сроки. «Мы все увидим, к чему приведет этот процесс», – резюмировал он.

В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.