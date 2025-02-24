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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    7 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    24 февраля 2025, 20:55 • Новости дня

    Эрдоган: ЕС может выйти из тупика только с помощью Турции

    Эрдоган: Только Турция может спасти ЕС из тупика, в котором он оказался

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что только Анкара способна вывести Европейский Союз из нынешнего кризиса, подчеркнув важность полной интеграции Турции в сообщество.

    Президент Турции отметил, что недавние события в Сирии и на Украине подтверждают необходимость ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. Эрдоган подчеркнул, что только Турция способна вывести Европейский Союз из текущего кризиса, и подчеркнул важность полной интеграции Турции в сообщество. «Европейский Союз должен как можно скорее признать этот факт, и это будет только на пользу ему», – заявил он, передает CNN Turk.

    Турецкий президент добавил, что страна стремится продвигать процесс своего членства в ЕС. По его словам, если будет продемонстрирована необходимая политическая воля, то можно будет достичь ощутимых результатов в короткие сроки. «Мы все увидим, к чему приведет этот процесс», – резюмировал он.

    В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    24 февраля 2025, 16:35 • Новости дня
    Турция высказала свою позицию по вступлению Украины в НАТО

    Фидан: Турция не против членства Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая сторона не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Ну, мы не против, если они (Украина. – Прим. ВЗГЛЯД) хотят быть членами НАТО», – сказал Фидан Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что подобную позицию поддерживает президент Турции Тайип Эрдоган.

    Ранее сам Эрдоган заявлял, что Анкара готова принять у себя мирные переговоры по Украине.

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    23 февраля 2025, 22:14 • Новости дня
    Лавров прибыл в Турцию
    Лавров прибыл в Турцию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару, сообщают информационные агентства.

    Источник ТАСС в МИД Турции сообщил, что глава ведомства Хакан Фидан намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине.

    Кроме того, министры собираются обсудить двусторонние отношения России и Турции, передает РИА «Новости».

    В январе Лавров и Фидан в ходе телефонного разговора обсудили шаги по урегулированию в Сирии. 20 февраля в Йоханнесбурге на полях заседания министров иностранных дел стран G20 Лавров и Фидан также провели переговоры. A Haber сообщала, что ожидается визит в Турцию не только Лаврова, но и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая может посетить страну 26–27 февраля.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    24 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской

    ЕС включил Галустяна и Барановскую в санкционный список за поддержку России

    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз объявил о введении санкций против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

    Это решение стало частью 16-го пакета санкций, направленных против России. ЕС обвиняет Галустяна в участии в «милитаризации российской молодежи» через его деятельность в движении «Юнармия».

    Как заявляет Брюссель, Барановская поддерживает действия, угрожающие «территориальной целостности и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Евросоюз также включил в санкционный список сенатора и шахматиста Сергея Карякина. Его обвиняют в поддержке специальной военной операции и в высказываниях против «территориальной целостности Украины». Кроме того, под санкции попал основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. ЕС считает, что он обеспечивает значительный источник дохода для России.

    Санкции введены и против других российских деятелей, включая гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, а также представителей Ростеха Дмитрия Леликова и Василия Бровко. Среди остальных фигур в списке санкций числятся председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и президент «Южуралзолота» Константин Струков. Также в санкционный список включен владелец «А-проперти» Альберт Авдолян.

    Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил Евросоюз с бегуном, который не может остановиться в своей санкционной политике против России, сообщает Lenta.ru.

    По его словам, европейцы продолжают действовать инерционно, несмотря на отсутствие эффекта от санкций и возможность обхода ограничений.

    Парламентарий уверен, что Европа стремится к стратегическому поражению России, но если бы была умнее, поняла бы, что санкции не работают. Он отметил, что некоторые страны уже избегают участия в санкционных блоках. «Чем раньше они это поймут, тем лучше будет самой Европе», – заявил Джабаров.

    По мнению сенатора, Европа находится на пути экономического спада и не сможет реализовать свои планы по санкциям, поскольку время работает против нее. Джабаров прогнозирует, что без американской поддержки Европа рано или поздно откажется от воинственного духа и признает себя проигравшей в противостоянии с Россией.

    Напомним, Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Евросоюз добавил 74 морских судна в санкционный список, считая их частью так называемого теневого флота России, что увеличило общее число подсанкционных судов до 153.

    Новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    24 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Восточная Европа потребовала от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия потребовали от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от Еврокомиссии отменить привилегии для агропродукции Украины и ввести стандарты ЕС для украинских компаний, сообщил глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    «Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение рыночных проблем, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией», – приводит слова министра ТАСС.

    Министры предложили вернуться к квотам на поставки сельхозпродукции с Украины, действовавшим до февраля 2022 года, когда начался вооруженный конфликт с Россией. Они также настаивают на восстановлении таможенных пошлин и введении индивидуальных квот на региональной основе для стран, граничащих с Украиной.

    Кроме того, восточноевропейские страны призывают Брюссель следить за соответствием украинской сельхозпродукции стандартам ЕС, включая санитарные, фитосанитарные и экологические нормы. Надь подчеркнул, что Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской продукции для защиты своих фермеров. Он заявил: «Интересно будет посмотреть, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году было подписано, а в 2017-м – ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, предполагающее снижение таможенных пошлин в пределах оговоренных при подписании квот.

    Вскоре после начала СВО еврочиновники полностью сняли ограничения для украинского аграрного экспорта, а затем продлили это решение. При этом полноправные члены ЕС оказались в менее привилегированном положении, поскольку каждый из них должен был соблюдать квотный принцип производства товаров для внутреннего рынка ЕС.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    23 февраля 2025, 21:09 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.

    Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы. Эрдоган предложил начать переговоры по Украине, которые не исключают ни одну из сторон конфликта, и подчеркнул, что Турция готова провести их на своей территории, передает РИА «Новости».

    По словам Эрдогана, Турция уже предпринимала усилия для достижения мира между Россией и Украиной и может вновь внести свой вклад в переговорный процесс. Кроме того, турецкий лидер выразил несогласие с планом по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или другие третьи страны.

    В ходе беседы Эрдоган и Макрон договорились о более тесной координации работ в новом периоде сотрудничества, учитывая их статус союзников по НАТО.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

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    24 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Каллас заявила, что в ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министры иностранных дел Европейского союза не смогли согласовать позиции по новой военной помощи киевскому режиму, который предложила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, об этом сообщила сама дипломат.

    Инициативу обсуждали главы МИД ЕС, но решения и суммы по самому пакету помощи планируется обсуждать на саммите ЕС 6 марта, указала Каллас, передает РИА «Новости».

    Ранее Каллас заявляла, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине.

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    24 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Каллас анонсировала новый пакет помощи Украине

    Калаас заявила о подготовке главами МИД стран ЕС нового пакета военной помощи Украине

    Каллас анонсировала новый пакет помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По словам Каллас, главы МИД стран-участниц Европейского союза готовятся представить новый пакет военной помощи Украине, который будет включать поставки боеприпасов, передает ТАСС.

    Она отметила, что обсуждается и, возможно, будет принят шестнадцатый пакет санкций против России. Этот пакет включает ограничения для игровых консолей и теневого флота. Каллас подчеркнула, что Евросоюз сосредоточен на обеспечении Украины боеприпасами в краткосрочной перспективе.

    Также Каллас сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в Киеве.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, шестнадцатый пакет санкций против России в ответ на продолжающийся конфликт на Украине.

    Европейские страны обсуждают возможность выделения Украине помощи в размере около 20 млрд евро.

    Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США.

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    24 февраля 2025, 11:30 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 74 судов «теневого флота» России

    Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список в рамках 16-го пакета санкций, считая их частью так называемого теневого флота России, что увеличило общее число подсанкционных судов до 153.

    Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций против России ввел новые меры, сообщает ТАСС. В санкционный список включены 74 морских судна, которые, как утверждают в ЕС, входят в так называемый российский «теневой флот». Теперь общее число судов, обозначенных как нарушители, достигло 153.

    Новые ограничения также затрагивают поставки в Россию программного обеспечения, оборудования и технологий, связанных с добычей нефти и газа. Документ Совета ЕС сообщает о дополнительных ограничениях на экспорт таких товаров и технологий, а также продлении запрета на поставку товаров и услуг для завершения проектов по добыче нефти и производству сжиженного природного газа (СПГ) в России. Также рестрикции касаются предоставления временных хранилищ для российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС.

    Кроме того, новые санкции запрещают европейским компаниям проводить операции с рядом российских аэропортов и портов. Эти объекты, по заявлению ЕС, якобы используются для транспортировки военной техники, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Введенные меры включают запрет на доступ к объектам и предоставление любых услуг судам или самолетам, которые, по мнению ЕС, могут быть задействованы в подобных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия выступила против помощи Украине и спешки с санкциями. Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России. ЕС ищет способ изъять замороженные активы.


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    24 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    ЕС запретил импорт СПГ из России через неподключенные терминалы

    Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы без подключения к сети ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций.

    ЕС ввел ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе Евросоюза. Эти меры стали частью 16-го пакета санкций, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет не распространяется на те государства-члены ЕС, которые не имеют подключения к общей газораспределительной сети. Им разрешается импортировать СПГ через терминалы других стран ЕС, если они подключены к системе.

    В постановлении также подчеркивается, что санкции включают запрет на продажу России технологий и услуг для реализации СПГ-проектов. Однако полный запрет на импорт СПГ из России в Европу не предусмотрен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Кроме того, совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

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    24 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    ЕС ввел новые санкции против Крыма и Донбасса

    ЕС ввел новые ограничения против Крыма, Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям, следует из заявления Совета ЕС.

    Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против России, направленный на «затруднение интеграции» Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, передает ТАСС.

    Эти меры включают запрет на предоставление европейским бизнесом финансовых, консалтинговых, инженерных и рекламных услуг администрациям и компаниям, работающим на территории данных регионов.

    Кроме того, Евросоюз расширил запрет на полеты в Россию, включив в санкционный список авиакомпании из третьих стран, осуществляющие внутренние рейсы по России. Согласно заявлению Еврокомиссии, перевозчикам, подпадающим под эти ограничения, будет запрещено выполнять полеты в страны ЕС.

    Также в рамках пакета введены дополнительные ограничения на экспорт в Россию ряда промышленных товаров, включая минералы, химикаты, сталь, стекломатериалы и пиротехнические изделия, имеющие военное значение.

    Ранее совет ЕС включил в санкционный список 74 судна из-за связей с «теневым флотом» России.

    Также ЕС в рамках 16-го пакета приостановил вещание восьми российских СМИ в Европе и отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT.

    Венгрия выступила против помощи ЕС Украине и спешки с продлением санкций.

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