Milliyet: Причиной крушения C-130 в Грузии могла быть коррозия
Военные эксперты Турции рассматривают механическую неисправность и коррозию в качестве возможных причин крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии, сообщает газета Milliyet.
Причиной крушения турецкого военного самолёта Lockheed C-130 Hercules в Грузии могла стать как механическая неисправность, так и коррозия, пишет РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Milliyet.
Эксперты отмечают, что катастрофа унесла жизни 20 военных, Анкара совместно с Тбилиси проводит поисково-спасательную операцию.
Доцент Университета Бахчешехир Толга Инан рассказал, что заметил отрыв винта на втором двигателе, после чего могла отделиться носовая часть и полностью разрушиться конструкция фюзеляжа. По его словам, это характерно для серьезных механических проблем или сильной коррозии.
Эксперт Мустафа Сыткы Татар подчеркнул, что коррозия вала пропеллера способна вызвать мгновенную трещину и отрыв крыла во время полета, что приводит к потере управляемости самолёта. Администрация президента Турции пообещала провести тщательное расследование причин трагедии.
Обломки разбившегося самолета будут доставлены в город Кайсери, где специалисты проведут подробную техническую экспертизу, сообщили также в проправительственной газете Turkiye. Известно, что перед крушением самолет не подавал сигналов бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция заявила о гибели 20 своих военных в результате крушения самолета C-130.
Турция ранее сообщила о крушении своего военно-транспортного самолета C-130 на территории Грузии.