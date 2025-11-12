То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Турция заявила о гибели 20 военных при крушении С-130
Министерство обороны Турции сообщило о трагической гибели 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 на границе Грузии и Азербайджана, опубликовав список погибших.
Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении самолета С-130 в Грузии, передает ТАСС.
Трагедия произошла 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана, список погибших был опубликован ведомством в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
В официальном заявлении министерства говорится: «В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06.30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета».
Турецкие эксперты займутся выяснением причин катастрофы, подчеркнули в министерстве. Обломки воздушного судна были обнаружены во вторник примерно в 17.00 по местному времени, после чего на место прибыли специалисты спецподразделения по расследованию авиапроисшествий.
По сообщениям турецких СМИ, самолет вылетел в Турцию в 13.20, а связь с бортом исчезла уже спустя 27 минут после взлета. Район падения сейчас остается под охраной специальных служб, расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии. В Азербайджане подтвердили число погибших в результате этой катастрофы.
Корреспонденты AnewZ узнали различные версии причин случившегося.