AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules
Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции провел около двух часов в аэропорту Гянджи перед взлетом, в течение которых проводились технические и подготовительные работы на территории, закрытой для посторонних.
Самолет перевозил военнослужащих ВВС Турции, ответственных за обслуживание истребителей F-16, участвовавших в военном параде в Баку 8 ноября, а также запасные части для этих самолетов.
Источники AnewZ утверждают, что на борту не было взрывчатых веществ, а на обломках не обнаружено следов внешнего воздействия. Этот вывод подтверждается видеозаписью падения самолета, на которой не видно следов взрыва.
Следователи рассматривают две основные возможные причины крушения. Первая связана с возрастом самолета, который эксплуатировался более 50 лет, а последний капитальный ремонт проводился в 2020 году. Эксперты считают, что коррозия металла могла стать причиной разрушения конструкции во время полета, отмечается в статье.
Вторая версия связана с неправильным закреплением груза, что могло вызвать дисбаланс и вибрацию, повредившие фюзеляж.
Черный ящик самолета был обнаружен на месте крушения. Устройство будет отправлено на расшифровку, а результаты будут обнародованы после ее завершения. Власти Турции, Грузии и Азербайджана сотрудничают для установления точной причины трагедии.
Напомним, 11 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.
Напомним, 11 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.