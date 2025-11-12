  • Новость часаНа прямой линии с Путиным обсудят вопросы соцсферы и поддержку участников СВО
    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В Молдавии заявили о потере половины населения страны
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Британия отказалась передавать США разведданные
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    31 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    12 ноября 2025, 04:50 • Новости дня

    AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции провел около двух часов в аэропорту Гянджи перед взлетом, в течение которых проводились технические и подготовительные работы на территории, закрытой для посторонних.

    Самолет перевозил военнослужащих ВВС Турции, ответственных за обслуживание истребителей F-16, участвовавших в военном параде в Баку 8 ноября, а также запасные части для этих самолетов.

    Источники AnewZ утверждают, что на борту не было взрывчатых веществ, а на обломках не обнаружено следов внешнего воздействия. Этот вывод подтверждается видеозаписью падения самолета, на которой не видно следов взрыва.

    Следователи рассматривают две основные возможные причины крушения. Первая связана с возрастом самолета, который эксплуатировался более 50 лет, а последний капитальный ремонт проводился в 2020 году. Эксперты считают, что коррозия металла могла стать причиной разрушения конструкции во время полета, отмечается в статье.

    Вторая версия связана с неправильным закреплением груза, что могло вызвать дисбаланс и вибрацию, повредившие фюзеляж.

    Черный ящик самолета был обнаружен на месте крушения. Устройство будет отправлено на расшифровку, а результаты будут обнародованы после ее завершения. Власти Турции, Грузии и Азербайджана сотрудничают для установления точной причины трагедии.

    Напомним, 11 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции. В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules.

    11 ноября 2025, 15:45 • Новости дня
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    По информации турецкого военного ведомства, самолет вылетел с территории Азербайджана, передает ТАСС.

    На прошлой неделе военно-транспортный самолет разбился в десятках километров к западу от базы Бабануса в Судане после внезапного отказа правого крыла, погибли все члены экипажа.

    Комментарии (6)
    11 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Эрдоган: Турция, Грузия и Азербайджан ищут обломки разбившегося C-130 совместно
    Эрдоган: Турция, Грузия и Азербайджан ищут обломки разбившегося C-130 совместно

    Tекст: Ольга Иванова

    Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения военно-транспортного самолета C-130, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    Турция, Грузия и Азербайджан координируют поиски в районе крушения военно-транспортного самолета C-130, передает ТАСС. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    «Сегодня мы с глубокой скорбью узнали, что военный самолет типа C-130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работы по поискам обломков самолета в координации с государственными органами стран. Да упокоит Всевышний души погибших», – сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, не назвав число жертв катастрофы.

    По сведениям телеканала NTV, на борту потерпевшего крушение С-130 находились военные Турции, Грузии и Азербайджана. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Признание выбора грузинского народа и отказ от вмешательства во внутренние дела позволят Брюсселю восстановить отношения с Тбилиси, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда мы говорим об осложнившихся отношениях между Грузией и Евросоюзом, не стоит забывать, что было первоисточником этого. Брюссель сегодня отклонился от наших общих европейских ценностей, главным из которых является уважение демократии», – отметил он.

    По его словам, в первую очередь Брюссель должен признать выбор грузинского народа, который на парламентских выборах в 2024 году проголосовал за «Грузинскую мечту».

    «Невозможно говорить об уважении демократии и при этом вмешиваться в выбор народа», – сказал Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента также заявил, что «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в Брюсселе.

    Также, по его словам, «невозможно говорить об уважении демократии и не дистанцироваться от политически мотивированных преступлений».

    В этой связи он напомнил, что Брюссель до сих пор не осудил попытку переворота в Грузии в день местных выборов 4 октября.

    «Выход очевиден. Путь восстановления со стороны Брюсселя отношений с народом Грузии лежит через уважение европейских ценностей, – заявил глава высшего законодательного органа Грузии. – Если Брюссель хочет вернуться к европейским ценностям, то первым шагом должно стать признание и уважение демократии».

    ЕС обвиняет Грузии в отступлении от демократии, в свою очередь, Тбилиси заявляет о грубом вмешательстве Брюсселя во внутренние дела страны и поддержке радикализма.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    @ TV.IMEDI/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Турецкий военно-транспортный самолет, потерпевший крушение в Грузии во вторник, «падал с большой скоростью, после чего раздался взрыв большой силы», рассказал телекомпании «Имеди» местный житель, очевидец трагедии в Сигнахском муниципалитете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Мужчина рассказал, что находился на близлежащей ферме, когда увидел, как «самолет начал кружиться и падать с большой скоростью, после чего раздался взрыв большой силы и возник пожар».

    «Я видел одного погибшего, еще видел, как кто-то пытался потушить пожар. Еще один человек с парашютом лежал на пригорке и не двигался, непонятно, был ли он жив», – рассказал мужчина.

    Он сообщил, что немедленно связался по телефону со службой 112, после этого на место прибыла пограничная полиция Грузии.


    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на курорты страны НАТО

    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на отдых в Турцию

    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на курорты страны НАТО
    @ Katja Kreder/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию.

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию, передает Ura.ru.  В эфире радиостанции он категорично заявил: «В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все». Его слова прозвучали в связи с популярностью этого направления среди российских туристов.

    Пучков также напомнил, что ранее в Турции оказывали медицинскую помощь лицам, которых он назвал «сепаратистами с Кавказа».

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 23:34 • Новости дня
    В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules

    Tекст: Катерина Туманова

    На месте крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии ведутся спасательные и следственные работы, все находившиеся на борту люди погибли, сообщил телеканал AnewZ.

    «Турецкий военный транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы, в результате чего погибли все 20 человек, находившихся на борту», – сказано в сообщении телеканала AnewZ.

    По данным портала Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане в 14.19 по местному времени, после чего исчез с международных платформ мониторинга. Перед крушением самолет летел на высоте около восьми км со скоростью 519 км/ч.

    «Очевидцы, среди которых местные жители, охотники и фермеры, сообщают о разбросанных по пересеченной горной местности обломках», – добавили в репортаже.

    Министерство обороны Турции подтвердило количество и личности погибших, а Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 275 часть 4 по факту нарушения правил безопасности полетов, повлекшего за собой гибель людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии. Также Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 18:39 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о выплате компенсаций пассажирам парома из Трабзона

    Генконсульство: Пассажиры парома Seabridge из турецкого Трабзона получат компенсацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиры парома Seabridge, который совершил первый рейс из турецкого Трабзона в Сочи после долгого перерыва, но не получил разрешения войти в российский порт, смогут получить денежную компенсацию.

    В генеральном консульстве России в Трабзоне пояснили, что вечером 10 ноября достигнуто соглашение о выплате компенсаций каждому пассажиру, после чего люди смогут сойти на берег и самостоятельно вернуться на родину, передает ТАСС.

    «Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику», – добавили там.

    Дипломаты заверили, что постоянно поддерживают связь с местными властями, перевозчиком и российскими гражданами до полного разрешения ситуации. В генконсульстве отметили, что согласно информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на высадку пассажиров не вводилось, и граждане могли покинуть судно – но без права возвращения на него.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи. Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    Турецкий военный вертолет разбился на границе Грузии и Азербайджана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе границы между Грузией и Азербайджаном потерпел крушение турецкий военный вертолет, сообщает грузинский телеканал «Имеди».

    Военный вертолет, который, по предварительной информации, принадлежит Вооружённым Силам Турции, потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана, передает ТАСС.

    Грузинский канал «Имеди» распространил кадры, на которых виден момент падения вертолета, однако подробности происшествия пока неясны.

    На данный момент никакой официальной информации от грузинских государственных структур о причинах происшествия или его последствиях не поступало. Также неизвестно, находились ли на борту люди и есть ли среди них погибшие или пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции разбился военный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.

    Ранее вертолет потерпел крушение в уезде Фоча в провинции Измир на западе страны. Еще один военный вертолет разбился на востоке Турции.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    В Турции в отеле Аланьи умерла россиянка

    Россиянка скончалась в гостинице Аланьи

    Tекст: Мария Иванова

    В турецком курортном городе Аланья в отеле была обнаружена мертвой 63-летняя гражданка России, тело направлено в морг, полиция ведет расследование.

    63-летняя гражданка России скончалась в гостинице в Аланье на юге Турции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    Уточняется, что утром Наталью Барылюк нашли без сознания сотрудники отеля, после чего вызвали медицинскую помощь.

    Прибывшие на место врачи констатировали смерть россиянки. Сейчас тело женщины направлено в местный морг для установления точной причины смерти.

    Турецкая полиция уже начала расследование обстоятельств трагедии. Другие подробности о случившемся пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генконсульство России в Анталье подтвердило гибель гражданки России в городе Кемер.

    Летом в Аланье автомобиль сбил 56-летнюю женщину из России, в результате чего она погибла.


    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 14:09 • Новости дня
    Вооруженный мужчина ворвался в офис телеканала beIN SPORTS в Стамбуле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, требуя встречи с ведущим канала, сообщил в понедельник портал Mynet.

    Инцидент произошел в офисе телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, передает РИА «Новости».

    Как сообщает портал Mynet, вооруженный мужчина заявил, что требует встречи с ведущим Гюльтекином Онаем. По данным СМИ, нападавший обвинил Онaя в оскорблении своей супруги, которая работает охранником в этом здании.

    Полиция оперативно прибыла на место происшествия и в данный момент ведет переговоры с нападавшим, чтобы предотвратить развитие инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее турецкая полиция ликвидировала мужчину, который взял заложников в пригороде Стамбула.

    Власти Турции в 2022 году зафиксировали нападение с ножом на российского туриста, который получил тяжелое ранение. Кроме того в Анталье вооруженные преступники совершили нападение на гражданку России.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Фидан сообщил о подробном обсуждении с Уиткоффом ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе своей поездки в США подробно обсудил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ситуацию на Украине, и роль Турции в урегулировании конфликта.

    По словам Фидана, он обсудил с Уиткоффом многие вопросы, связанные с палестинским досье и с прекращением огня. Также Фидан отметил, что они провели обстоятельные переговоры по украинскому кризису.

    «Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США», – сообщил глава МИД Турции.

    Фидан подчеркнул, что он изложил на встрече некоторые оценки и шаги Анкары по украинскому конфликту. По его словам, у президента Турции Тайипа Эрдогана «есть определенные взгляды на эти вопросы», передает ТАСС.

    Также Фидан обсудил с Уиткоффом и «позицию США в отношении переговоров по иранской ядерной программе», а также сирийский вопрос.

    Глава МИД Турции назвал подход президента США Дональда Трампа к сирийскому вопросу конструктивным, который Анкара оценивает позитивно.

    «Основное внимание мы уделили тому, что можно сделать для окончательной отмены санкций против Сирии в рамках так называемого закона имени Цезаря, который необходимо отменить через Конгресс», – отметил Фидан.

    Ранее Уиткофф заявил, что конфликт на Украине представляется непростым из-за недоверия сторон, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости учитывать фактическую ситуацию на линии фронта и интересы обеих сторон при мирных инициативах по Украине.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Посла Франции в Грузии уличили в конспиративной встрече с противниками властей

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Франции в Грузии Оливье Курто провел конспиративную встречу с представителями критикующих власти страны неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

    По данным телекомпании, встреча, в которой участвовали до 15 представителей НПО, состоялась не в посольстве или резиденции дипломата, а в частной квартире обычного жилого корпуса в центре Тбилиси.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что «вызывает вопросы встреча с теми, кто активно занимается антигрузинскими, антиконституционными делами».

    По ее словам, подобные встречи «бросают тень на репутацию посла».

    «Интересно, почему понадобилось проводить конспиративную встречу», – отметила зампред парламента Грузии.

    Власти Грузии резко критиковали бывшую главу французской дипмиссии Шераз Гасри, которая активно поддерживала местную оппозицию, и рассчитывают, что Оливье Курто будет занимать взвешенную позицию.

    Активные контакты с грузинской оппозицией имеют постпред ЕС Павел Херчинский и посол Германии Петер Фишер.

    Ранее сообщалось, что послы Германии и Франции в Грузии провели встречу с оппозицией под антисоветскими лозунгами.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Причиной крушения вертолета Ка-226 в Дагестане назвали ошибку пилотирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибка пилотирования стала причиной крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

    Ошибка пилотирования признана приоритетной версией крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, передает ТАСС.

    В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что «бортовой самописец воздушного судна (черный ящик), изъятый в ходе осмотра места происшествия, передан в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане опубликовали список погибших в катастрофе с вертолетом Ка-226. Одной из рассматриваемых причин аварии назвали возможную техническую неисправность.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 00:10 • Новости дня
    Временный поверенный заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле

    Иванов заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы, заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

    «Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми», – приводит ТАСС его слова на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле.

    Иванов уточнил, когда будет проявлена политическая воля со стороны Киева, Москва к таким переговорам готова в любой момент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года. Турция заявила о готовности продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине. Президент Турции Эрдоган отметил, что встречи в Стамбуле поспособствовали продвижению мирного процесса, поэтому страна готова принять четвертый раунд переговоров России и Украины.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Грузия назвала условие для возвращения в ПАСЕ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    ПАСЕ должна снять требование о проведении внеочередных выборов в Грузии для возвращения грузинской делегации к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы, замороженной ею в январе, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Требование ПАСЕ провести внеочередные выборы в Грузии, зафиксированное в январской резолюции Ассамблеи, является «красной линией». Грузия не будет принимать участие в сессиях, пока ПАСЕ не изменит свою позицию», – сказал он после переговоров с делегацией Ассамблеи в Тбилиси.

    По его словам, представители ПАСЕ на встрече зафиксировали желание возвращения грузинской делегации на сессии.

    «Изменится позиция ПАСЕ, и мы немедленно возобновим работу», - отметил Николоз Самхарадзе.

    Он заявил, что требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии является «политически мотивированным», так как нет никаких доказательств фальсификаций итогов выборов в парламент в октябре 2024 года, и «Грузия не потерпит политически мотивированных резолюций».

    Глава профильного комитета парламента сообщил также, что во время встречи делегаты ПАСЕ были проинформированы о продолжении Грузией европейской интеграции на основании Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанном в 2014 году.

    «Мы выразили надежду на возобновление диалога между Тбилиси и Брюсселем», – сказал он.

    Напомним, в конце октября Парламентская делегация Грузии отказалась принисать участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская Ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию.

    Ранее Грузия заморозила работу в ПАСЕ, которая подвергает резкой критике власти страны.

    Между тем власти Грузии назвали «абсурдом» требование исключить страну из ПАСЕ и Совета Европы.

    Комментарии (0)
