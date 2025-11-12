AnewZ узнал версии причин крушения турецкого C-130 Hercules

Tекст: Катерина Туманова

Самолет перевозил военнослужащих ВВС Турции, ответственных за обслуживание истребителей F-16, участвовавших в военном параде в Баку 8 ноября, а также запасные части для этих самолетов.

Источники AnewZ утверждают, что на борту не было взрывчатых веществ, а на обломках не обнаружено следов внешнего воздействия. Этот вывод подтверждается видеозаписью падения самолета, на которой не видно следов взрыва.

Следователи рассматривают две основные возможные причины крушения. Первая связана с возрастом самолета, который эксплуатировался более 50 лет, а последний капитальный ремонт проводился в 2020 году. Эксперты считают, что коррозия металла могла стать причиной разрушения конструкции во время полета, отмечается в статье.

Вторая версия связана с неправильным закреплением груза, что могло вызвать дисбаланс и вибрацию, повредившие фюзеляж.

Черный ящик самолета был обнаружен на месте крушения. Устройство будет отправлено на расшифровку, а результаты будут обнародованы после ее завершения. Власти Турции, Грузии и Азербайджана сотрудничают для установления точной причины трагедии.

Напомним, 11 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция координирует поисковые работы на границе Грузии и Азербайджана в районе крушения самолета. Министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции. В Азербайджане подтвердили число погибших при крушении C-130 Hercules.