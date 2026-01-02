Захарова указала на «тактику стратегического молчания» Запада о терактах Украины

Tекст: Антон Антонов

«Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии «сомнений» в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся», – заявила Захарова в Telegram.

Захарова подчеркнула, что нет смысла сомневаться в совести таких людей, поскольку известно, что совести у них нет. Кроме того, Захарова отметила, что Запад не отказался от «тактики стратегического молчания», годами игнорируя «теракты Банковой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки украинских БПЛА на кафе и гостиницу растет по мере расчистки завалов на месте происшествия, уже более 24 жертв. В регионе объявлен траур.