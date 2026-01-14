NBC: Израиль и ряд арабских стран просят США не наносить сейчас удары по Ирану

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал NBC со ссылкой на свои источники, эти государства считают, что Иран сейчас недостаточно ослаблен, и удары США не приведут к смене власти в исламской республике, передает ТАСС.

Представители предложили администрации Дональда Трампа воздержаться от масштабных военных действий до тех пор, пока ситуация внутри Ирана не обострится еще сильнее. Они убеждены, что только в условиях максимального внутреннего напряжения можно ожидать ощутимого эффекта от военного давления.

В Белом доме во вторник прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса, где для Трампа подготовили различные варианты действий по Ирану. Как сообщает портал Axios, после возвращения из Детройта Дональд Трамп также принял участие в обсуждении ситуации.

На ваш взгляд К чему приведут протесты в Иране? К отставке правительства

К падению власти аятолл

К экономическим реформам

Ни к чему

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

Ранее сообщалось, что американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет».

Напомним, массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.