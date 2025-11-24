Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Матчи Кубка России и РПЛ решили начать с минуты молчания в память о Симоняне
Предстоящие матчи Фонбет – Кубка России по футболу и Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).
Предстоящие матчи Фонбет – Кубка России по футболу, а также игры Мир – Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Никите Симоняне, сообщает ТАСС.
Решение об этом было принято департаментом мероприятий Российского футбольного союза
В РФС подчеркнули: «Все ближайшие матчи кубка, РПЛ и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания».
Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. За свою карьеру он выступал за московские клубы «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал кубок страны. Симонян до сих пор остается лучшим бомбардиром «Спартака», забив 160 голов.
В 1956 году Симонян в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду в Мельбурне, а в 1958-м забил первый в истории команды гол в финальной стадии чемпионатов мира. После завершения игровой карьеры работал тренером, добившись с разными клубами и сборной СССР значимых командных успехов, в том числе побед в чемпионатах и Кубках СССР.
С 1992 по 1998 год Симонян был первым вице-президентом РФС, а затем – вице-президентом организации до конца жизни. Он несколько раз исполнял обязанности президента РФС, оставаясь одной из ключевых фигур российского футбола на протяжении десятилетий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер на 99-м году жизни.