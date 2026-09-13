Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года

Tекст: Катерина Туманова

Потребление алкоголя в России в августе сократилось до 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев, передает РИА «Новости». С начала 2026 года этот показатель снизился на 0,54 литра.

В последний раз настолько низкий уровень фиксировался в 1996 году, когда на одного человека приходилось 7,5 литра спиртного. При этом данные до 2008 года базируются на ограниченной статистике официальных продаж.

В девяностых годах значительную долю рынка занимал нелегальный сектор, который в некоторые периоды достигал двух третей от общего объема реализации.

В региональном разрезе средний москвич за 2025 год выпил 4,45 литра алкоголя, а житель Петербурга – 5,94 литра. В Новосибирской области этот показатель составил 7,75 литра на человека, в Татарстане – 9,81 литра, в Свердловской области – 9,85 литра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Мурашко в марте сообщал о резком сокращении потребления алкоголя в России. Минздрав в мае назвал самые непьющие российские регионы. Кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя.