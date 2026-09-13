Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
В Киеве, Одессе, Ровно на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
В Киеве, Одессе, Ровно на фоне прозвучали взрывы
Украинские СМИ сообщили в ночь на воскресенье о взрывах в Киеве, Одессе и Ровно на фоне воздушной тревоги.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил в Telegram-канале о взрывах в Одессе, Ровно и Киеве.
«В Одессе прозвучал повторный взрыв», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
О взрыве в Киеве сообщило и издание «Страна.ua».
«В столице работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях», – написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам. Город Дубно и Ровненский район 12 сентября были частично обесточены после атаки беспилотников. Тогда же взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.