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    США вмешались в ситуацию с арестом японского журналиста в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня

    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    18 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

    Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа, которому грозит длительный тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

    Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

    В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

    В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

    В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    17 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула

    Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции выпал первый снег, в том числе в курортной провинции Мугла на юге страны, сообщают местные жители в социальных сетях.

    Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».

    Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.

    В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.

    Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.

    Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    18 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Минэнерго Турции: На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предпусковой работы на первом блоке атомной электростанции «Аккую» проведено уже 1090 испытаний, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal7.

    «На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Министр отметил, что Анкара планирует запустить первый блок до конца года, приурочив это к 70-летию начала ядерных исследований в Турции. Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) тщательно следит за испытаниями, так как приоритетом является безопасность.

    АЭС «Аккую» – первая в Турции атомная электростанция, строящаяся с участием России. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого составит 1200 МВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку.

    Глава Минэнерго Турции и глава Росатома обсудили строительство станции.

    В прошлом месяце Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком.

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    18 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    В Стамбуле задержали устроивших нарколабораторию в автодоме иностранцев

    В Стамбуле арестовали иностранцев за создание передвижной нарколаборатории

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральном районе Стамбула полиция задержала двух иностранцев, которые оборудовали передвижную нарколабораторию в автодоме и производили синтетические наркотики.

    Внимание сотрудников отдела по борьбе с наркотиками привлек припаркованный в районе Шишли автодом с иностранными номерами, из которого выходили двое мужчин с сумками. Вскоре под днищем машины полицейские обнаружили синтетический наркотик в жидком виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

    После 15 дней слежки правоохранители выяснили, что подозреваемые сняли неподалеку квартиру. В автодоме они обрабатывали наркотик в жидком виде, а в квартире перерабатывали его в твердый формат и сбывали на продажу. Тринадцатого октября полиция задержала злоумышленников.

    В ходе обысков силовики конфисковали 162 кг наркотиков в жидком виде и 51 кг запрещенных веществ в виде кристаллов. В помещениях также были изъяты химикаты, используемые в нелегальном производстве. Суд постановил арестовать подозреваемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы изъяли 51 кг наркотиков в нарколаборатории в Самарской области.

    Европол сообщил о ликвидации 24 нарколабораторий в ЕС.

    ФСБ раскрыла крупную нелегальную лабораторию в Ярославле.

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    18 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил пепел на высоту 657 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В Индонезии произошло три извержения вулкана Анак-Кракатау, высота выброса пепла достигла 657 метров над уровнем моря, сообщил руководитель поста наблюдения за вулканом Суварно.

    Во время второго извержения густой столб черного пепла поднялся на 500 метров над вершиной (657 метров над уровнем моря) и распространялся к северу. Продолжительность выброса составила около 41 секунды, передает РИА «Новости».

    «Анак-Кракатау по-прежнему находится на третьем уровне опасности. Жителей и посетителей просят соблюдать рекомендации по безопасности: не приближаться к вулкану и не вести деятельность в радиусе пяти километров от активного кратера», – заявил руководитель поста наблюдения за вулканом Суварно.

    Наблюдение за вулканической активностью ведется круглосуточно. Рыбаков, работающих в Зондском проливе, призвали учитывать официальную информацию о состоянии Анак-Кракатау перед выходом в море.

    Вулкан расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, на территории округа Южный Лампунг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у вулкана Анак-Кракатау пропали семь журналистов. Анак-Кракатау выбросил мощные фонтаны лавы. Россиян предупредили об опасности пепла при извержении вулкана.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    19 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    На концерте в Стамбуле погибли два человека

    На концерте Unreal x Jeton в Стамбуле погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Стамбуле во время концерта Unreal x Jeton скончались два зрителя, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщают местные СМИ.

    Число погибших на концерте в стамбульском Конгресс-центре возросло до двух, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

    В ночь на воскресенье трое посетителей почувствовали недомогание. «Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С.», – говорится в сообщении канала. Третий пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Полиция и медики считают, что причиной трагедии могло стать употребление наркотиков и алкоголя.

    Один из российских зрителей сообщил, что концерт был прерван, а выступление последнего диджея сокращено на 15 минут из-за вмешательства полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Астрахани приговорил иностранца за массовое отравление наркотиками. В 2024 году полиция провела обыски на выступлении Mayot. В Петербурге в 2024 году после концерта рэпера Uglystephan отравились подростки.

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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

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    19 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Турция решила отстаивать недопуск военных кораблей в проливы

    Турция решила ввести запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции намерены твердо отстаивать запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы ради сохранения региональной безопасности.

    Анкара планирует отстаивать недопуск военных кораблей через Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Черном море, передает РИА «Новости».

    «Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    По его словам, конвенция Монтре остается ключевым международным механизмом, регулирующим проход флота, и Анкара продолжит выполнять свои обязательства для сохранения сложившегося правового режима.

    Ранее газета Turkiye сообщала, что ряд стран НАТО оказывает давление на турецкие власти с целью добиться свободного прохода боевых кораблей в акваторию Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в базу НАТО на Черном море. Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности региона. Кроме того, Минобороны Турции анонсировало учения Североатлантического альянса в черноморской акватории.

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    19 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

    DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье 58-летняя гражданка России госпитализирована после падения со скалы у водопада Куршунлу в районе Аксу.

    Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

    Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.

    Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.

    В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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