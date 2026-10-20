Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
В Каспийском море перевернулась лодка, пропали два человека
При крушении лодки в Каспийском море пропали два человека
В районе поселка Сулак в Дагестане перевернулась моторная лодка, на борту которой находились два человека, сообщили в Главном управлении МЧС по республике.
Инцидент произошел юго-восточнее в море от реки Сулак. В поисках пропавших задействованы 28 человек от РСЧС и 12 единиц техники, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.
В субботу пожилой мужчина погиб при опрокидывании лодки на Иртыше в Омской области. В июле спасатели нашли унесенную штормом в Ладожское озеро группу с детьми в Ленобласти.