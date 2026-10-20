Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Рубио заявил о серьезном напряжении между США и Украиной
Госсекретарь США Рубио признал серьезное напряжение в отношениях с Украиной
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие серьезного напряжения между Вашингтоном и Киевом, ради обсуждения которого он провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
«В этом нет сомнений. Именно поэтому мы провели этот телефонный разговор сегодня», – заявил Рубио журналистам во время визита в Индию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По словам госсекретаря, Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы привести обе стороны к завершению конфликта путем переговоров, сообщает РИА «Новости».
Он также уточнил, что его беседа с Владимиром Зеленским состоялась во вторник и продлилась 45 минут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от сделки.
Американский лидер указал, что Зеленский не способствует мирному урегулированию конфликта.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия Вашингтона разбиваются о нежелание Киева идти на мир.