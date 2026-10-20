Госсекретарь США Рубио признал серьезное напряжение в отношениях с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

«В этом нет сомнений. Именно поэтому мы провели этот телефонный разговор сегодня», – заявил Рубио журналистам во время визита в Индию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам госсекретаря, Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы привести обе стороны к завершению конфликта путем переговоров, сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что его беседа с Владимиром Зеленским состоялась во вторник и продлилась 45 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от сделки.

Американский лидер указал, что Зеленский не способствует мирному урегулированию конфликта.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия Вашингтона разбиваются о нежелание Киева идти на мир.